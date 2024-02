IND vs ENG, 3rd Test Live: भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच लाइव स्कोर, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, देखें संभावित प्लेइंग-11

Highlights India vs England 3rd Test Live: भारतीय टीम गुरुवार से जब यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए उतरेगी IND vs ENG: उत्तर प्रदेश के 23 साल के ध्रुव जुरेल को मौका देने की संभावना बढ़ गई है SCA Stadium in Rajkot: राजकोट की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजी के अनुकूल होती है

India vs England 3rd Test Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच लाइव स्कोर, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, देखें संभावित प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप और देवदत्त पडिक्कल।

इंग्लैंड: बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जेम्स एंडरसन, गस एटकिंसन, जॉनी बेयरस्टो, शोएब बशीर, डैन लॉरेंस, जैक क्राउली, बेन डकेट, बेन फोक्स, टॉम हार्टले, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट और मार्क वुड। समय: मैच सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगा।

𝗗𝗵𝗿𝘂𝘃 𝗝𝘂𝗿𝗲𝗹 - 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀!



Being named in the Test squad 🙂

Day 1 jitters with #TeamIndia 😬

Finding his seat in the bus 🚌



Jurel is a mixed bag of fun & emotions!#INDvENG | @dhruvjurel21 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/WQryiDhdHG — BCCI (@BCCI) February 14, 2024

04:52 PM England announce their playing XI for the Rajkot Test 👀 — ICC (@ICC) February 14, 2024

04:52 PM Ravindra Jadeja is hopeful of stifling England's aggressive approach with the bat in Rajkot 👀#WTC25 | #INDvENGhttps://t.co/cG5SHmSJji — ICC (@ICC) February 14, 2024

