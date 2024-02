T20 World Cup 2024: लो जी हो गया तय…!, हार्दिक नहीं ये खिलाड़ी टी20 विश्व कप में करेगा कप्तानी, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान

Highlights हम 2023 में लगातार 10 जीत के बावजूद अहमदाबाद में विश्व कप नहीं जीत पाए लेकिन हमने दिलों को जीता। जून में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने की इच्छा जाहिर की। चयनकर्ता इस मामले पर पूरी तरह सहमत हैं।

T20 World Cup 2024: लो जी हो गया तय…! भारतीय टीम रोहित शर्मा के नेतृत्व में आईसीसी टी20 विश्व कप खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने राजकोट में घोषणा कर दी। हार्दिक पंड्या उपकप्तान होंगे। जय शाह की घोषणा से कैरेबियन और अमेरिका में वैश्विक आयोजन के नेतृत्व को लेकर कई दिनों से चल रहा सस्पेंस समाप्त हो गया है। इस समय रोहित सभी प्रारूपों के कप्तान हैं। यह एक सामूहिक निर्णय है। चयनकर्ता इस मामले पर पूरी तरह सहमत हैं। भारत के पास हार्दिक पंड्या के रूप में छोटे प्रारूप का पूर्ण कालिक कप्तान है लेकिन वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार के बाद विराट कोहली और रोहित जैसे सीनियर बल्लेबाजों ने जून में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने की इच्छा जाहिर की। शाह की घोषणा राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट शुरू होने से एक दिन पहले आई है। शाह ने कहा,,‘‘ हम 2023 में लगातार 10 जीत के बावजूद अहमदाबाद में विश्व कप नहीं जीत पाए लेकिन हमने दिलों को जीता।

India have confirmed Rohit Sharma will captain the side at the upcoming #T20WorldCup 🙌https://t.co/oz1soEWkHB — ICC (@ICC) February 15, 2024

मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि 2024 (टी20 विश्व कप) में बारबाडोस (फाइनल का स्थान) में हम रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत का झंडा गाड़ेंगे।’’ शाह खंडेरी में सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस स्टेडियम का नाम अब अनुभवी क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है।

इस अवसर पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले तथा आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर, भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के अलावा रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।