IND vs ENG, 3rd Test Live: 11वां शतक, रोहित ने किया कमाल, खास क्लब में शामिल, देखें लिस्ट

Highlights कप्तान रोहित शर्मा 102 और रविंद्र जडेजा 68 रन पर खेल रहे हैं। पहले दिन गुरुवार को तीन विकेट पर 190 रन बनाए। 11वां शतक पूरा किया।

IND vs ENG, 3rd Test Live: आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) फॉर्म में आ गए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने टी20 विश्व कप में कप्तान को ऐलान किया और हिटमैन ने अगले दिन इंग्लैंड टीम पर टूट पड़े और 6 माह के बाद शतक जड़ दिया। शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया और पारी को संवारते हुए 11वां शतक (11th Century) पूरा किया। भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन गुरुवार को तीन विकेट पर 190 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 102 और रविंद्र जडेजा 68 रन पर खेल रहे हैं। इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज मार्क वुड ने दो और टॉम हार्टली ने एक विकेट लिया है। सलामी बल्लेबाज के रूप में तीन शतक मारे है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के

233 - इयोन मोर्गन

212*- रोहित शर्मा

211 - एमएस धोनी

171 - रिकी पोंटिंग

170 - ब्रेंडन मैकुलम।

कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने शुरुआती झटकों से उबरकर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन कमाल किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुबह के सत्र में अपने तीन विकेट 33 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद रोहित (नाबाद 97) और जडेजा (नाबाद 68) ने बखूबी मोर्चा संभाला।

इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए अभी तक 152 रन जोड़ दिए हैं। उन्होंने दूसरे सत्र में इंग्लैंड को एक भी सफलता हासिल नहीं करने दी। रोहित और जडेजा को यहां निरंजन शाह स्टेडियम की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। रोहित अपने 11वें शतक से केवल तीन रन दूर हैं। उन्होंने अभी तक 154 गेंद का सामना करके 11 चौके और दो छक्के लगाए हैं।

दूसरी तरफ जडेजा ने 126 गेंद का सामना किया है। उनकी इस पारी में 6 चौके और एक छक्का शामिल है। इस ऑल राउंडर ने लेग साइड में रन बटोरे तथा विकेटों के बीच उनकी दौड़ शानदार रही। उन्होंने अपनी कलाई का अच्छा इस्तेमाल करके रन बटोरे। पिच सपाट है और धूप खिली होने के कारण इंग्लैंड के गेंदबाजों को इससे किसी तरह की मदद नहीं मिली।

भारत बनाम इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक टेस्ट शतक

4 - सुनील गावस्कर

3- विजय मर्चेंट

3-मुरली विजय

3- केएल राहुल

3 - रोहित शर्मा

It's Tea on the Opening Day of the third Test! #TeamIndia added 92 runs in the Second Session to move to 185/3.



Stay Tuned for the Third Session!



Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5pje#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/QpRkJSALPv — BCCI (@BCCI) February 15, 2024

टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के

91 - वीरेंद्र सहवाग

79*- रोहित शर्मा

78 - एमएस धोनी

69 - सचिन तेंदुलकर

61*-रविन्द्र जड़ेजा

61-कपिल देव