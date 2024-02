Sarfaraz Khan-Dhruv Jurel Test cap: भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था..., टेस्ट कैप मिलते ही भावुक हुए खिलाड़ी और परिवार के लोग, वीडियो देखें आप भी...

Highlights प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत लगभग 47 है। सरफराज भारत के 311वें और जुरेल 312वें टेस्ट क्रिकेटर बने। सरफराज को टेस्ट टीम में जगह बनाने का मौका मिला।

Sarfaraz Khan-Dhruv Jurel Test cap: भारतीय टीम में गुरुवार की सुबह तब भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था जब घरेलू स्तर पर रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज खान और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से पहले टेस्ट कैप सौंपी गई। मुंबई की तरफ से घरेलू स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे सरफराज पिछले लंबे समय से भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे लेकिन इस 26 वर्षीय खिलाड़ी को आखिर इंतजार के बाद टेस्ट टीम में जगह मिल गई। केएल राहुल के चोटिल होने, श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर किए जाने तथा विराट कोहली की अनुपस्थिति के कारण सरफराज को टेस्ट टीम में जगह बनाने का मौका मिला। दूसरी तरफ केएस भरत के बल्लेबाजी में लगातार लचर प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश के जुरेल का विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अंतिम एकादश में चयन तय माना जा रहा था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत लगभग 47 है। इस तरह से सरफराज भारत के 311वें और जुरेल 312वें टेस्ट क्रिकेटर बने।

Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#TeamIndia | #INDvENG | @dhruvjurel21 — BCCI (@BCCI) February 15, 2024

Hear from a proud father on a very memorable day for Sarfaraz Khan 🤗 - By @ameyatilak#TeamIndia | #INDvENG — BCCI (@BCCI) February 15, 2024

दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और देश के सबसे सफल गेंदबाज अनिल कुंबले ने टेस्ट कैप दी। इस अवसर पर कुंबले ने कहा, ‘‘सरफराज आप जिस तरह से आगे बढ़े उस पर वास्तव में हमें गर्व है। आपने जो कुछ हासिल किया मुझे विश्वास है कि उस पर आपके पिता और परिवार को बहुत गर्व होगा। मुझे पता है कि आपने कड़ी मेहनत की है।

यह आपके लंबे करियर की शुरुआत है। आपसे पहले केवल 310 लोग खेले हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।’’ सरफराज को बाद में अपने पिता और कोच नौशाद खान को अपनी टेस्ट कैप दिखाते हुए देखा गया। यही नहीं उनकी पत्नी की आंखों में आंसू छलक आए और सरफराज को उन्हें पोंछते हुए देखा गया। जुरेल को पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने टेस्ट कैप सौंपी। कार्तिक ने इस अवसर पर कहा,‘‘आगरा से आना और छोटी उम्र में नोएडा जाना और आपके साथ आपकी मां का होना।

Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) February 15, 2024

इस यात्रा में कुछ मुश्किलें जरूर आई होगी। इस यात्रा में कई लोगों ने आपकी मदद की होगी और मुझे यकीन है कि आज आपको देखकर वे खुश हो रहे होंगे।’’ उन्होंने कहा,‘‘ आपने विभिन्न प्रारूप में मैच खेले होंगे लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे कड़ा प्रारूप होता है और जब आप इस प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है।’’

@dhruvjurel21 | @IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) February 14, 2024