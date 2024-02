Legends Cricket Trophy: एलसीटी में चौके और छक्के लगाएंगे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर, युवराज की कप्तानी में खेलेंगे आजम, राशिद, पोलार्ड, इमाम और नसीम शाह

Highlights न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स की तैयारी मजबूत होगी। गाजियाबाद में 20 ओवर के प्रारूप में खेला गया था। इंदौर नाइट्स और गुवाहाटी एवेंजर्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था।

Legends Cricket Trophy: भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह फिर से मैदान पर चौके और छक्के लगाएंगे। सिंह को आगामी लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी (एलसीटी) सीज़न 2 में न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स के लिए कप्तान और आइकन खिलाड़ी के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंचाइजी ने युवराज के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। युवराज न्यूयॉर्क की टीम की अगुआई करेंगे जिसमें बाबर आजम, राशिद खान, कीरोन पोलार्ड, इमाम उल हक, नसीम शाह, मथीसा पथिराना, रहमानुल्लाह गुरबाज, आसिफ अली और मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा, ‘‘युवराज के शामिल होने से टीम में विशेषज्ञता, कौशल और नेतृत्व क्षमता में इजाफा होगा जिससे टूर्नामेंट के आगामी सत्र के लिए न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स की तैयारी मजबूत होगी।’’

Delighted to announce the legendary Yuvraj Singh joining our team!



Get ready for some electrifying moments on and off the field. Welcome aboard, Yuvi! 💥 @YUVSTRONG12



📸 - @BCCI#NewYorkStrikers#NYSSquad#NY#YuvrajSinghpic.twitter.com/Kc2RWwpiMP — New York Strikers (@NewYorkStrikers) February 14, 2024

यह टूर्नामेंट 90 गेंदों के प्रारूप में सात से 18 मार्च तक श्रीलंका के कैंडी में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र पिछले साल गाजियाबाद में 20 ओवर के प्रारूप में खेला गया था। फाइनल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंदौर नाइट्स और गुवाहाटी एवेंजर्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था।

