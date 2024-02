IND vs ENG, 3rd Test: सस्ते में निपटे यशस्वी, गिल और पाटीदार, तीनों ने मिलकर 15 रन बनाए

Highlights विकेटकीपर बेन फॉक्स को आसान कैच दिया। गिल की पारी केवल नौ गेंद तक सीमित रही। भारत का स्कोर तब तीन विकेट पर 33 रन हो गया।

IND vs ENG, 3rd Test Live: भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन करने में फेल हो रहे हैं। यशस्वी जायसवाल (10 गेंद और 10 रन), शुभमन गिल ( 0 रन और 9 गेंद) और रजत पाटीदार (5 रन और 15 गेंद) तीसरे मैच में खास नहीं कर सके। तीनों ने केवल 15 रन का योगदान दिया और टीम को मुश्किल हाल में छोड़ दिया। भारत का स्कोर तब तीन विकेट पर 33 रन हो गया था। कप्तान रोहित शर्मा के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारत में शुरुआती झटकाें से उबर कर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन गुरुवार को यहां लंच तक तीन विकेट पर 93 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन तेज गेंदबाज मार्क वुड ने दो और बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हार्टली ने एक विकेट लेकर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाई।

इसके बाद रोहित (नाबाद 52) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 38) ने चौथे विकेट के लिए 74 रन की अटूट साझेदारी करके भारतीय पारी को संवारने की कोशिश की। वुड की गति और पिच से मिल रहे मूवमेंट के कारण भारत को शुरू में कुछ करारे झटके सहने पड़े।

पहले दो मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (10) यहां कुछ खास योगदान नहीं दे पाए तथा वुड की उछाल लेती गेंद पर स्लिप में कैच देकर पवेलियन लौटे। विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में शतक बनाकर फॉर्म में वापसी करने वाले शुभमन गिल को वुड ने यहां खाता भी नहीं खोलने दिया।

उन्होंने विकेटकीपर बेन फॉक्स को आसान कैच दिया। गिल की पारी केवल नौ गेंद तक सीमित रही। भारत का स्कोर तब तीन विकेट पर 33 रन हो गया जब नंबर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे रजत पाटीदार (05) ने हार्टली की गेंद पर शॉर्ट कवर पर खड़े बेन डकेट को आसान कैच दिया। रोहित और जडेजा ने हालांकि इसके बाद अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल किया।

भारत को पहले सत्र में आगे कोई झटका नहीं लगने दिया। पिछले दो मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले रोहित का भाग्य ने भी साथ दिया। जेम्स एंडरसन की गेंद पर उन्हें पगबाधा आउट दे दिया गया था लेकिन डीआरएस से पता चला की गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर टकराई थी। इसके कुछ ओवर बाद जो रूट ने हार्टली की गेंद पर स्लिप में उनका कैच छोड़ा। रोहित तब 27 रन पर खेल रहे थे।