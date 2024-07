Highlights IND-W vs BAN-W LIVE: भारत बनाम बांग्लादेश पहला सेमीफाइनल मैच लाइव IND vs BAN Womens Asia Cup 2024 Live Streaming: महिला एशिया कप 2024 का लाइव मैच अपडेट IND-W Vs BAN-W 1st semifinal Asia Cup 2024: इंडिया बनाम बांग्लादेश लाइव मैच स्कोर

India Women vs Bangladesh Women Live Match: महिला टी20एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। पहले मैच में भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश की टीम है और दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका के सामने पाकिस्तान की टीम है। 28 जुलाई को फाइनल की भिड़ंत होगी। हरमनप्रीत सिंह ब्रिगेड के सामने निगार सुल्ताना की टीम है। शुक्रवार को सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के प्रबल दावेदार के रूप में शेफाली वर्मा का लक्ष्य जोरदार प्रदर्शन करना होगा, जबकि स्मृति मंधाना बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए अधिक प्रेरित होंगी।

26 Jul, 24 : 02:08 PM IND-W vs BAN-W: दिलारा अख्तर आउट, बांग्लादेश का स्कोर 7/1 WOMEN'S ASIA CUP 2024. WICKET! 0.4: Dilara Akter 6(4) ct Uma Chetry b Renuka Singh, Bangladesh (Women) 7/1 https://t.co/JwoMEaSoyn#WomensAsiaCup2024#SemiFinal#INDvBAN — BCCI Women (@BCCIWomen) July 26, 2024

26 Jul, 24 : 02:07 PM IND-W vs BAN-W: दिलारा अख्तर और मुर्शिदा खातून क्रीज पर, बांग्लादेश का स्कोर 7/0 WOMEN'S ASIA CUP 2024. 0.3: Renuka Singh to Dilara Akter 6 runs, Bangladesh (Women) 7/0 https://t.co/JwoMEaSoyn#WomensAsiaCup2024#SemiFinal#INDvBAN — BCCI Women (@BCCIWomen) July 26, 2024

26 Jul, 24 : 01:58 PM IND-W vs BAN-W: बांग्लादेश दिलारा अख़्तर, मुर्शीदा ख़ातून, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), रुमाना अहमद, इश्मा तंजीम, ऋतु मोनी, राबेया ख़ान, शोरना अख़्तर, नाहिदा अख़्तर, जहांआरा आलम, मारुफ़ा अख्‍़तर

26 Jul, 24 : 01:58 PM IND-W vs BAN-W: भारत: स्मृति मांधना, शेफ़ाली वर्मा, उमा छेत्री, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमाह रॉड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह