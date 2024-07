VIRAL VIDEO: रेणुका ने पॉवरप्ले में बांग्लादेश को धकेला, 4 ओवर, 10 रन और 3 विकेट, टी20 मैच में 50 विकेट पूरे, देखें वीडियो

Highlights IND-W vs BAN-W live update: भारत ने ग्रुप चरण में अपने तीनों मैच जीते थे। IND-W vs BAN-W live update: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। IND-W vs BAN-W live update: बांग्लादेश ग्रुप बी में श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर रहा था।

IND-W vs BAN-W live update: टीम इंडिया की सुपरस्टार गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने कमाल का प्रदर्शन किया और महिला टी20 में 50 विकेट पूरे किए। 4 ओवर में एक मेडन रखते हुए 10 रन देकर 3 विकेट लिए। रेणुका ने एशिया कप 2024 में 4 मैच में 7 विकेट निकाल चुकी है। इस दौरान औसत 9.86 रहा। 4 मैच में 16 ओवर में 69 रन दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला की रहने वाली ठाकुर टीम इंडिया की स्टार हैं। टी20 रैंकिंग में 9वें पायदान पर कायम हैं। 45 मैच खेलकर 50 विकेट पूरे किए। वनडे में 20 विकेट अपने नाम किया है।

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भारत के खिलाफ महिला टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने ग्रुप चरण में अपने तीनों मैच जीते थे। वह पाकिस्तान, यूएई और नेपाल को हराकर छह अंकों के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश ग्रुप बी में श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर रहा था।