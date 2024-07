INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: सेमीफाइनल टक्कर, हरमनप्रीत ब्रिगेड के सामने निगार सुल्ताना की टीम, कब और कितने बजे देखें लाइव अपडेट

Highlights INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024 final live update: शेफाली वर्मा के बल्ले से निकले 158 रन। INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024 final live update: 28 जुलाई को फाइनल की भिड़ंत होगी। INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024 final live update: हरमनप्रीत सिंह ब्रिगेड के सामने निगार सुल्ताना की टीम है।

INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024 final live update streaming women’s T20 When where watch TV and online: महिला टी20 एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। पहले मैच में भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश की टीम है और दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका के सामने पाकिस्तान की टीम है। 28 जुलाई को फाइनल की भिड़ंत होगी। हरमनप्रीत सिंह ब्रिगेड के सामने निगार सुल्ताना की टीम है। शुक्रवार को सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के प्रबल दावेदार के रूप में शेफाली वर्मा का लक्ष्य जोरदार प्रदर्शन करना होगा, जबकि स्मृति मंधाना बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए अधिक प्रेरित होंगी।

Two Indian batters are on fire in the T20 Asia Cup 2024 and are rapidly rising in the charts for most runs in Women's T20Is 😮



— ICC (@ICC) July 25, 2024

शेफाली 158 रनों के साथ टूर्नामेंट में अब तक दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं और निगार सुल्ताना की टीम के खिलाफ, जिसमें कई धीमे गेंदबाज हैं। भारत की नजर 8वें खिताब पर है। भारत ने अभी तक 7 और बांग्लादेश ने एक बार चैंपियन बना है। भारत को हराकर खिताब जीता था।

In the air and taken! https://twitter.com/Radhay_21?ref_src=twsrc%5Etfw">@Radhay_21 gets the breakthrough as https://twitter.com/TheShafaliVerma?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheShafaliVerma takes the catch 👌👌



Nepal 43/3 in the 10th over.



Follow the match ▶️ https://t.co/PeRykFLdTV #TeamIndia | #WomensAsiaCup2024 | #ACC | #INDvNEP



📸 ACC — BCCI Women (@BCCIWomen) July 23, 2024

INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024 final live update streaming women’s T20 When where watch TV and online​​​​​​​: टीम-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, सजना सजीवन।

बांग्लादेश: निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), शोर्णा अख्तर, नाहिदा अख्तर, मुर्शिदा खातून, शोरिफा खातून, रितु मोनी, रूबिया हैदर झेलिक, सुल्ताना खातून, जहांआरा आलम, दिलारा अख्तर, इश्मा तंजीम, राबिया खान, रुमाना अहमद, मारुफा अख्तर, सबिकुन नाहर जेस्मीन।

𝙄𝙣𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙢𝙞𝙨!https://twitter.com/hashtag/TeamIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamIndia continue their winning run in https://twitter.com/hashtag/WomensAsiaCup2024?src=hash&ref_src=twsr…">#WomensAsiaCup2024 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/PeRykFLdTV #ACC | #INDvNEP — BCCI Women (@BCCIWomen) July 23, 2024

INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024 final live update streaming women’s T20 When where watch TV and online​​​​​​​: भारत बनाम बांग्लादेश महिला टी20 एशिया कप- ऑनलाइन और टीवी पर कब और कहाँ देखना-

IND-W बनाम BAN-W T20I आमने-सामनेः भारत और बांग्लादेश ने एक-दूसरे के खिलाफ 13 टी20 मैच खेले हैं।

भारत ने 11 मैच जीता और बांग्लादेश ने 2 बार भारत को हराया।

महिला एशिया कप टी20 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच कब है? मैच 26 जुलाई, शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे IST दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

मैच कहां देखें? प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

सीधा प्रसारणः भारत में डिज़्नी + हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होंगे।

Through to the semis of the #WomensAsiaCup2024! 🔥 What an effort from the Women in Blue to keep the unbeaten run going! 🔥 @TheShafaliVerma's 81-run knock was an entertaining one. Let's get this, girls! 🇮🇳 🏆

@BCCIWomen || #HerStory || #INDWvNEPWpic.twitter.com/WrXBOK4s0k — Jay Shah (@JayShah) July 24, 2024