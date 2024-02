IND vs ENG, 3rd Test: भारतीय टीम में 4 बदलाव, ये खिलाड़ी करे रहे पर्दापण, प्रथम श्रेणी मैच में किया है धमाल

Highlights भारत के उत्तर प्रदेश के 23 साल के ध्रुव जुरेल को मौका दिया है। जुरेल ने 15 प्रथम श्रेणी मैच में 46.47 की औसत से रन बनाए हैं। मुकेश कुमार और अक्षर पटेल को भी बाहर किया गया है।

IND vs ENG, 3rd Test Live Score: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया ने चार बदलाव किया है। सरफराज खान और उत्तर प्रदेश के 23 साल के ध्रुव जुरेल डेब्यू कर रहे हैं। मुकेश कुमार और अक्षर पटेल को भी बाहर किया गया है। केएल राहुल के अनुपलब्ध होने से मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मिला। घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन बनाने वाले सरफराज एक टेस्ट खेल चुके रजत पाटीदार के साथ मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंग्लैंड की टीम भारतीय मध्यक्रम की अनुभवहीनता से अच्छी तरह वाकिफ है। विकेटकीपर केएस भरत की बल्ले से लगातार नाकामी को देखते हुए भारत के उत्तर प्रदेश के 23 साल के ध्रुव जुरेल को मौका दिया है। जुरेल ने 15 प्रथम श्रेणी मैच में 46.47 की औसत से रन बनाए हैं।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पांच मैचों की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबरी पर है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का यह 100वां टेस्ट मैच है। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को को पदार्पण का मौका दिया है। इंग्लैंड ने स्पिनर शोएब बशीर के स्थान पर मार्क वुड को टीम में शामिल किया है।

मुकेश कुमार को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम से रिलीज़ कर दिया गया है। वह रांची में टीम इंडिया के साथ जुड़ने से पहले टीम के अगले मैच के लिए अपनी रणजी ट्रॉफी टीम, बंगाल से जुड़ेंगे। मुकेश दूसरे टेस्ट में खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। सौवां टेस्ट खेल रहे बने स्टोक्स ने 2016 के दौरे पर यहां एससीए स्टेडियम में 128 रन की पारी खेली थी।

भारत के टेस्ट पदार्पण के समय एफसी क्रिकेट में उच्चतम बल्लेबाजी औसतः

88.37 - विनोद कांबली (27 मैच)

81.23 - प्रवीण आमरे (23)

80.21 - यशस्वी जयसवाल (15)

71.28 - रूसी मोदी (38)

70.18 - सचिन तेंदुलकर (9)

69.85 - सरफराज खान (45)

68.78 - शुभमन गिल (23)

बेन स्टोक्स 100 टेस्ट खेलने वाले 76वें और इंग्लैंड के 16वें क्रिकेटरः

100 या अधिक टेस्ट कैप वाले खिलाड़ी (देश के अनुसार)

16 - इंग्लैंड

15 - ऑस्ट्रेलिया

13 - भारत

9 - वेस्ट इंडीज

8 - दक्षिण अफ़्रीका

6 - श्रीलंका

5 - पाकिस्तान

4 - न्यूजीलैंड।

टीम इस प्रकार है:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज।

इंग्लैंड: बेन स्टोक्स (कप्तान), जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन फॉक्स (कीपर), रेहान अहमद, टॉम हार्टले, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन।