New Zealand vs South Africa 2024: 92 साल बाद, दक्षिण अफ्रीका पर न्यूजीलैंड की पहली सीरीज जीत, विलियमसन ने 32वां शतक जड़ा, खास क्लब में शामिल

Highlights न्यूजीलैंड ने दो मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। चार पारियों में तीन शतक की मदद से 134 की औसत से 403 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर उसके खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीती।

New Zealand vs South Africa, 2nd Test 2024: एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका पर न्यूजीलैंड की पहली सीरीज जीत है। इसके लिए 98 साल और 18 प्रयास लगे। न्यूज़ीलैंड ने सीरीज़ 2-0 से जीत ली और इतिहास रच दिया। केन विलियमसन ने 32वां शतक जड़ा। केन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। वह ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ 32 शतक के आंकड़े तक पहुंचने वाले सिर्फ दो सक्रिय खिलाड़ियों में शामिल हैं। विलियमसन ने 172वीं पारी में 32वां शतक जड़ा और वह स्मिथ, रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर, यूनिस खान, सुनील गावस्कर, कुमार संगकारा, जाक कैलिस और ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ियों से कम पारियों में इस उपलब्धि को हासिल करने में सफल रहे।

दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज विलियमसन ने सीरीज में चार पारियों में तीन शतक की मदद से 134 की औसत से 403 रन बनाए। विलियमसन के नाबाद शतक और विल यंग के साथ उनकी अटटू शतकीय साझेदारी से न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर उसके खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीती।

विलियमसन ने 260 गेंद में 12 चौकों और दो छक्कों से 133 रन की नाबाद पारी खेलने के अलावा विल यंग (134 गेंद में नाबाद 60, आठ चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 152 रन की अटूट साझेदारी करके न्यूजीलैंड को तीन विकेट पर 269 रन पर पहुंचाकर जीतकर दिलाई। चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज करने के दौरान यह न्यूजीलैंड का पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है।

