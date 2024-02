Team India Head coach Rahul Dravid: टी20 विश्व कप तक कप्तान और कोच तय, जय शाह ने कहा- अनुबंध को लेकर चिंतित क्यों...

Highlights विश्व कप के बाद राहुल भाई को तुरंत ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाना पड़ा। राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर व्यक्ति के अनुबंध को लेकर चिंतित क्यों हैं। टी20 विश्व कप से पहले उनके बीच कुछ दौर की बातचीत होगी।

Team India Head coach Rahul Dravid: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने पुष्टि की कि राहुल द्रविड़ इस साल जून में होने वाले टी20 विश्व कप तक भारत के मुख्य कोच बने रहेंगे। द्रविड़ का अनुबंध पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद समाप्त हो गया था लेकिन उन्हें कार्यकाल तय किए बिना उनके सहयोगी स्टाफ के साथ दिसंबर जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के दौरे तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया था। लेकिन शाह ने कहा कि उन्होंने वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप तक द्रविड़ को मुख्य कोच बनाए रखने का फैसला करने से पहले इस पूर्व कप्तान के साथ बातचीत की। शाह ने बुधवार को यहां एक कार्यक्रम से इतर कहा,‘‘विश्व कप के बाद राहुल भाई को तुरंत ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाना पड़ा।

