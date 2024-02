Sarfaraz Khan IND vs ENG, 3rd Test: डेब्यू में धमाका, 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 48 गेंद में कूटे 50 रन, अंग्रेज बॉलर पर चौके और छक्के की बारिश, देखें वीडियो

Highlights हर दिन 500 से 600 गेंद खेलता हूं। 45 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 69.85 की औसत से 3912 रन बनाए हैं। 14 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं।

Sarfaraz Khan Test Debut Fifty: सरफराज खान ने कमाल कर दिया। 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 48 गेंद में अर्धशतक बना डाला। अंग्रेज बॉलर को जमकर कूटे। चौके और छक्के की बारिश की। 66 गेंद में 62 रन बनाकर आउट हुए। जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल है। 26 वर्षीय बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि यह उनके लिए मुश्किल लम्हा था। सरफराज ने 45 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 69.85 की औसत से 3912 रन बनाए हैं जिसमें 14 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी सरफराज का स्ट्राइक रेट 70.48 है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। सरफराज से जब उनके प्रदर्शन में निरंतरता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘मेरी ताकत यह है कि मैं आसानी से संतुष्ट नहीं होता। मैं हर दिन 500 से 600 गेंद खेलता हूं।

