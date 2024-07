VIDEO: 2014 में मैंने गंभीर के नेतृत्व में खेला, T20I कप्तान बनने के बाद मुख्य कोच के साथ संबंधों पर यादव का पहला बयान, देखें वीडियो

Highlights Suryakumar Yadav- Gautam Gambhir: पहला मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। Suryakumar Yadav- Gautam Gambhir: केकेआर के पूर्व मेंटर गौतम गंभीर के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की। Suryakumar Yadav- Gautam Gambhir: सूर्यकुमार यादव टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

Suryakumar Yadav- Gautam Gambhir: महान क्रिकेटर गौतम गंभीर श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के साथ नए भारतीय मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। पहला मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में कदम रख रहे हैं। सूर्या ने कप्तानी मिलने और केकेआर के पूर्व मेंटर गंभीर के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की। गंभीर के साथ रिश्ते के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है।

उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनकी कप्तानी में खेलने के बारे में भी बात की और बताया कि करियर में आगे बढ़ने में कैसे मदद मिली। सूर्यकुमार कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की तरफ से 2014 में गंभीर की अगुवाई में इंडियन प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं और इन दोनों के आपस में काफी अच्छे संबंध हैं।

Lights 💡

Camera 📸

Headshots ✅#TeamIndia all set for the #SLvIND T20I series 🙌 pic.twitter.com/VW9w61WjU4