VIDEO: सेमीफाइनल में डंडा-तोड़ बल्लेबाजी, आखिरी ओवर में 3 चौके, देखें वीडियो

IND-W vs BAN-W Video Highlights: टी20 महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से कूटकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 28 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका विजेता से टक्कर होगा। इसके साथ ही भारत 9वीं बार फाइनल में पहुंचा है। भारत ने 7 बार कप जीता और एक बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। भारत की स्मृति मंधाना ने 39 गेंद में 55 नाबाद पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल है। शेफाली वर्मा ने 26 की पारी खेली।

तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर और स्पिनर राधा यादव की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने टी20 महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां बांग्लादेश को आठ विकेट पर 80 रन पर रोक दिया। रेणुका ने पारी की शुरुआत में लगातार चार ओवर डालते हुए 10 रन देकर तीन विकेट चटकाये।

उन्होंने बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को झकझोरा तो वहीं राधा ने मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाते हुए 14 रन देकर तीन विकेट लिये। बांग्लादेश के लिए कप्तान निगार सुल्ताना ने 51 गेंद में 32 जबकि शोर्ना अख्तर ने नाबाद 19 रन का योगदान दिया।

दोनों ने सातवें विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन रेणुका ने पहले ओवर में ही छक्का खाने के बाद दिलारा अख्तर को चलता किया। दिलारा के एक और बड़ा शॉट खेला लेकिन यह डीप मिडविकेट पर खड़ी उमा छेत्री को पार करने के लिए काफी नहीं था।