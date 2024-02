IND vs ENG Score Updates: पिच पर दौड़े अश्विन!, इंग्लैंड को पहले ही 5 रन का फायदा, जानें क्या है यह नियम

Highlights रविंद्र जडेजा ने भी पहले दिन के खेल के दौरान ऐसा किया था। पिच के बीच में दौड़ने के लिए अश्विन के साथ बातचीत करते देखा गया। मैदानी अंपायर जोएल विल्सन ने अश्विन को फटकार लगाई।

IND vs ENG Live Score Updates, 3rd Test Day 2: भारत पर शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दौरान उसके बल्लेबाजों के पिच के बीच में दौड़ने के दूसरे अपराध के लिए पांच रन का जुर्माना लगाया गया। इस पेनल्टी का मतलब है कि इंग्लैंड अपनी पहली पारी की शुरुआत कोई भी गेंद फेंके जाने से पहले बिना विकेट खोए पांच रन से करेगा। ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन के पिच के बीच में दौड़ने के कारण भारत पर जुर्माना लगा। मैदानी अंपायर जोएल विल्सन ने अश्विन को फटकार लगाई। दूसरे दिन के खेल के दौरान भारतीय पारी के 102वें ओवर की तीसरी गेंद के बाद विल्सन को पिच के बीच में दौड़ने के लिए अश्विन के साथ बातचीत करते देखा गया। इससे पहले रविंद्र जडेजा ने भी पहले दिन के खेल के दौरान ऐसा किया था।

India score 62 runs for the loss of two wickets in the first session on Day 2.#WTC25 | #INDvENG 📝: https://t.co/77htMTy4AOpic.twitter.com/ZT3lnp9Zal