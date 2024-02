Australia wicketkeeper Alex Carey: आठ कैच लेकर अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी, डेरेक टेलर और जेम्स पाइप क्लब में शामिल

Highlights आठ कैचों के लिस्ट ए के रिकॉर्ड की बराबरी की। डेरेक टेलर (1982 में समरसेट के लिए खेलते हुए) और जेम्स पाइप (2021 में वॉर्सेस्टरशर के लिए) हैं। बुधवार को आठ कैच लेकर अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की।

Australia wicketkeeper Alex Carey: ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने घरेलू एकदिवसीय क्रिकेट मैच में बुधवार को आठ कैच लेकर अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत में खेले गए एकदिवसीय विश्व कप के दौरान राष्ट्रीय टीम के अंतिम एकादश से बाहर होने के बाद 50 ओवर का अपना पहला मैच खेल रहे कैरी ने क्वींसलैंड पर साउथ ऑस्ट्रेलिया की जीत में आठ कैच लपके।

Five catches for Alex Carey as Marnus Labuschagne falls for 74.



