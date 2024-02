Ind vs Eng 2024: विराट, शमी और राहुल के बिना उतरेगी टीम इंडिया, 500 विकेट से एक कदम दूर अश्विन, जानें कहां देखें लाइव मैच और कैसा हो सकता है प्लेइंग इलेवन

Highlights मैच सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगा। भारत में खेले गए 56 मैचों में से मेजबान टीम 23 मुकाबलों में विजयी रही। इंग्लैंड ने 15 मैचों में जीत हासिल की। 28 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए।

ind vs eng live score: भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट कल से शुरू हो रहा है। पहला मैच इंग्लैंड ने दूसरा मैच भारत ने जीता था। भारत और इंग्लैंड गुरुवार (15 फरवरी) को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भिड़ने वाले हैं। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज वर्तमान में 1-1 से बराबरी पर है। राजकोट में बढ़त हासिल करने की होड़ तेज हो गई है। युवा सरफराज खान और ध्रुव जुरेल के इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पदार्पण करने की उम्मीद है। टीम इंडिया में विराट कोहली, मोहम्मद शमी और केएल राहुल की कमी खलेगी। श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया है और केएल राहुल को चोट से उबरना बाकी है। कोहली पारिवारिक कारण से टीम से बाहर है। शमी इंग्लैंड में इलाज करवा रहे हैं। मैच सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगा।

टीम इस प्रकार है:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप और देवदत्त पडिक्कल।

इंग्लैंड: बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जेम्स एंडरसन, गस एटकिंसन, जॉनी बेयरस्टो, शोएब बशीर, डैन लॉरेंस, जैक क्राउली, बेन डकेट, बेन फोक्स, टॉम हार्टले, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट और मार्क वुड।

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट आमने-सामने का रिकॉर्डः 1932 के बाद से कुल मिलाकर 133 टेस्ट मैचों में आमना-सामना किया है। इंग्लैंड ने 51 और भारत ने 32 में जीत दर्ज की। 50 मैच ड्रा रहा। भारत में खेले गए 56 मैचों में से मेजबान टीम 23 मुकाबलों में विजयी रही, जबकि इंग्लैंड ने 15 मैचों में जीत हासिल की। 28 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए।

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट: स्पोर्ट्स18 नेटवर्क एचडी/एसडी पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा। Jio सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। टॉस 9 बजे होगा और मैच 9.30 सुबह शुरू होगा।

पिच रिपोर्टः अत्यधिक संभावना है कि सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम की पिच धीमी होगी और संभावित रूप से स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है। इस मैदान पर पिछले दो मैच खेले गए हैं, जिनमें से एक ड्रॉ रहा और दूसरा भारत ने जीता। भारत के पास राजकोट में 649/9 का उच्चतम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है, जबकि वेस्टइंडीज ने यहां सबसे कम 181/10 का स्कोर बनाया है।

मौसम रिपोर्टः गुरुवार (15 फरवरी) से सोमवार (19 फरवरी) तक सभी पांच दिन लगातार गर्म स्थिति रहने की संभावना है। बारिश का कोई संकेत नहीं है।

भारतीय टीम गुरुवार से जब यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए उतरेगी तो उसे निडर और चतुराई भरा क्रिकेट खेलने के अलावा मध्यक्रम की कमजोरियों का भी समाधान ढूंढना होगा। इंग्लैंड ने हैदराबाद में श्रृंखला के पहले मैच में भारत को हराया लेकिन मेजबान टीम ने विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में वापसी करते हुए पांच मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।

यशस्वी जायसवाल (321 रन) और जसप्रीत बुमराह (15 विकेट) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत सुनिश्चित की लेकिन मध्यक्रम टीम की चिंता का सबब बना हुआ है जहां योगदान देने की जिम्मेदारी अब युवा प्रतिभाओं पर है। आठ दिन के ब्रेक से पहले कप्तान रोहित शर्मा की बल्ले से खराब फॉर्म ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम की चिंता बढ़ाई ही है।

भारतीय टीम इस मैच में लोकेश राहुल के बिना उतरेगी जबकि विराट कोहली पूरी श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। पिछले लगभग एक साल से रोहित ने बल्ले से आक्रामक रुख अपनाया है लेकिन बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए टीम को अपने कप्तान से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। राहुल के अनुपलब्ध होने से मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन बनाने वाले सरफराज एक टेस्ट खेल चुके रजत पाटीदार के साथ मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इंग्लैंड की टीम भारतीय मध्यक्रम की अनुभवहीनता से अच्छी तरह वाकिफ है। विरोधी टीम के मजबूत अध्ययन और आक्रामक खेल से इंग्लैंड की टीम वांछित नतीजे हासिल करने में सफल रही है। विकेटकीपर केएस भरत की बल्ले से लगातार नाकामी को देखते हुए भारत के उत्तर प्रदेश के 23 साल के ध्रुव जुरेल को मौका देने की संभावना बढ़ गई है।

जुरेल आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी पहचाने जाते हैं। जुरेल ने 15 प्रथम श्रेणी मैच में 46.47 की औसत से रन बनाए हैं और राजकोट की पिच के पूरी तरह से स्पिन के अनुकूल होने की संभावना नहीं है और ऐसे में उन्हें अगर पदार्पण का मौका मिलता है तो उनके लिए आसानी होगी। स्थानीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा अब भारतीय चयनकर्ताओं की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं लेकिन एक अन्य स्थानीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा से दर्शकों को काफी उम्मीदें होंगी। शुरुआती दो मैच में इंग्लैंड के स्पिनरों ने मेजबान टीम के स्पिनरों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

आंकड़े हालांकि कहानी का सिर्फ एक पक्ष बयां करते हैं और इस हिसाब से भारतीय स्पिनर (38.39 के औसत से विकेट) इंग्लैंड के स्पिनरों (33.90 के औसत से विकेट) से काफी पीछे नहीं हैं। पिछली कुछ घरेलू श्रृंखलाओं में स्पिनरों का दबदबा देखने को मिला है लेकिन मौजूदा श्रृंखला में तेज गेंदबाज भी भूमिका निभा रहे हैं और बुमराह ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है।

पहले दो टेस्ट में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और टीम के प्रतिष्ठित स्पिनरों को कुछ हद तक बचा लिया जो स्पिन की पूरी तरह से अनुकूल पिच की गैरमौजूदगी में काफी प्रभावी नजर नहीं आए हैं। राजकोट की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजी के अनुकूल होती है और भारत को बाएं हाथ के स्पिनरों कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से किसी एक को चुनना होगा।

बेहतर बल्लेबाज होने के कारण अक्षर का पलड़ा हालांकि भारी है। भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम 499 विकेट दर्ज हैं और इस मैच के दौरान उनके 500 टेस्ट विकेट के एलीट क्लब में शामिल होने की पूरी उम्मीद है। इंग्लैंड को उसी तरह सही कदम उठाते रहने होंगे जैसे वे अब तक भारत दौरे पर उठाते रहे हैं।

इंग्लैंड की टीम ब्रेक के दौरान अबु धाबी में समय बिताने के बाद वापस लौट चुकी है। टीम ने भारत दौरे की तैयारी अबु धाबी में ही की थी। भारतीय सरजमीं पर कदम रखने के बाद से स्पिनर टॉम हर्टले का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम की मनसिकता के अनुकूल है।

जो रूट स्पिन गेंदबाजी का बोझ भी उठा रहे हैं लेकिन इंग्लैंड के पास अपने इस सबसे सीनियर बल्लेबाज से गेंदबाजी कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि जैक लीच घुटने की चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। टीम को हालांकि उनसे बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ओली पोप ने हैदराबाद में शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड की जीत की नींव रखी थी।

लेकिन दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में नाकाम रहे। जॉनी बेयरस्टो भी उम्मीद के मुताबिक नहीं खेल पाए हैं। सौवां टेस्ट खेलने की दहलीज पर खड़े बने स्टोक्स ने 2016 के दौरे पर यहां एससीए स्टेडियम में 128 रन की पारी खेली थी। उन्होंने मौजूदा श्रृंखला में अपनी नेतृत्वक्षमता से प्रभावित किया है और तीसरे टेस्ट में भी उनसे साहसिक फैसले लेने की उम्मीद है।