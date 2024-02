IND vs ENG Score Updates: टेस्ट में भारत के विरुद्ध सर्वाधिक 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी, इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर सबसे आगे, देखें आंकड़े

Highlights कुलदीप यादव ने आउट किया। डकेट भारत में एक सत्र में 100+ रन बनाने वाले पहले मेहमान बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड ने सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 151 गेंद में 153 रन की पारी खेली।

IND vs ENG Live Score Updates, 3rd Test Day 3: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट में रोमांच जारी है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 445 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 5 विकेट पर 266 रन बना ली है। रविचंद्रन अश्विन 500 टेस्ट विकेट के आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। हालांकि अश्विन तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। रोज नए रिकॉर्ड बने रहे हैं। तीसरे दिन इंग्लैंड ने सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 151 गेंद में 153 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव ने आउट किया। डकेट भारत में एक सत्र में 100+ रन बनाने वाले पहले मेहमान बल्लेबाज हैं।

Kuldeep Yadav with the big one!



Ben Duckett departs for 153 as Shubman Gill takes the catch 🙌



England 260/5



Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/SyJ1wwfM2g — BCCI (@BCCI) February 17, 2024

टेस्ट में भारत के विरुद्ध सर्वाधिक शून्यः

8ः जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)

7ः दानिश कनेरिया (पाकिस्तान)/नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)

6 शेन वार्न(ऑस्ट्रेलिया)/एम डिलन/जे एंडरसन (इंग्लैंड)।

2000 से भारत के विरुद्ध 150 रन (गेंदों का सामना करके)-

139 बी डकेट राजकोट 2024

201 के पीटरसन मुंबई WS 2012

209 इंजमाम-उल-हक बेंगलुरु 2005

212 ओ पोप हैदराबाद 2024

218 बी मैकुलम हैदराबाद 2010।

जॉनी बेयरस्टो 2021 से एशिया मेंः

पारीः 13

रनः 265

औसतः 22.08

डकः 4

चेन्नई, 2021 में 218 रन बनाने के बाद से जो रूट एशिया मेंः

पारीः 17

रनः 345

औसतः 20.29।

जो रूट बनाम बुमराहः

पारीः 21

रनः 254

आउटः 9

औसतः 28.22।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने शुक्रवार को कहा कि सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन यहां अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ कुशल पारी खेली जिसने भारत को लगातार क्षेत्ररक्षकों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। डकेट ने 21 चौकों और दो छक्कों की मदद से 118 गेंद में नाबाद 133 रन बना लिये हैं जिससे इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी के 445 रन के जवाब में मजबूत शुरुआत की।

इंग्लैंड ने स्टंप तक दो विकेट पर 207 रन बनाये और वह वह 238 रन से पीछे है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद डकेट ने कहा, ‘‘वह बेखौफ होकर खेला। इतने बड़े स्कोर से पीछे होने के बाद इस तरह खेलना सचमुच साहसिक है और उसके कौशल को दिखाता है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से भारत क्षेत्ररक्षण बदल रहा था और वह फिर कहीं और शॉट लगा रहा था तो यह अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ कौशल भरी पारी रही। नेट पर उसे गेंदबाजी करना दुस्वप्न के समान है, हम उसे एक गेंद छोड़ने के लिए कहते हैं लेकिन वह कोई गेंद नहीं छोड़ता। ’’

वुड ने कहा, ‘‘शायद उसे बड़े स्कोर से वैसी सराहना नहीं मिली हो जैसा वह चाहता हो। लेकिन यह उसका दिन था और उसे देखना शानदार था। ’’ वुड ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें उस नियम के बारे में नहीं पता था जिसके कारण इंग्लैंड को पांच रन दिये गये। भारतीय बल्लेबाजों के पिच पर दौड़ने के कारण इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाये पांच रन से पारी शुरू की।

वुड ने कहा, ‘‘मैं इससे वाकिफ नहीं था, मैं बाउंड्री पर डीप स्क्वायर पर था। जब अंपायर ने संकेत दिया, तो मुझे लगा कि यहां क्या हो रहा है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ईमानदारी से मुझे नियम के बारे में नहीं पता था जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए हैरान करने वाला है। लेकिन जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। ’’