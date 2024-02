Ind vs Eng 2024: पहली बार सीरीज में दो तेज गेंदबाज के साथ उतरेगा इंग्लैंड, तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान, 100 टेस्ट खेलेंगे कप्तान बेन

Highlights टॉम हार्टले, रेहान अहमद और जो रूट स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ओली पोप ने कहा कि हम इतिहास कायम करेंगे। दोतरफा तेज गेंदबाजी आक्रमण होगा।

Ind vs Eng live score 2024: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। भारत और इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-1 से बराबरी पर है। पहली बार इंग्लैंड ने दो तेज गेंदबाज को शामिल किया है। कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बदलाव करते हुए शोएब बशीर की जगह मार्क वुड को शामिल किया है। इस बीच कप्तान बेन स्टोक्स गुरुवार को राजकोट में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। बशीर ने विशाखापत्तनम में पदार्पण किया था। वुड के साथ जेम्स एंडरसन की जोड़ी के साथ दोतरफा तेज गेंदबाजी आक्रमण होगा। टॉम हार्टले, रेहान अहमद और जो रूट स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ओली पोप ने कहा कि हम इतिहास कायम करेंगे।

England announce their playing XI for the Rajkot Test 👀