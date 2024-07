India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: सूर्यकुमार और गौतम के सामने पहली 'गंभीर' चुनौती, कल श्रीलंका से टक्कर, शाम 7 बजे पल्लेकेले स्टेडियम से लाइव अपडेट, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड

Highlights India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: चरिथ असलांका के पास श्रीलंका का नेतृत्व होगा। India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं। India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा।

India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: टी20 विश्व चैंपियन भारत 27 जुलाई को पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अपने श्रीलंका दौरे की शुरुआत करेगा। कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद पहली बार सूर्यकुमार यादव नेतृत्व करेंगे। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर पहली बार कोचिंग देने जा रहे हैं। तीन मैचों की टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनेंगे। नए मुख्य कोच और नए कप्तान के साथ मेन इन ब्लू पिछले महीने जिम्बाब्वे को 4-1 से हराने के बाद अपना विजय अभियान जारी रखना चाहेगा। वनडे मैच में रोहित और विराट कोहली की वापसी होगी।

India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड-

कुल मैचः 29

भारतः 19

श्रीलंकाः 9

एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला।

India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: भारत बनाम श्रीलंका-

पहला टी20 मैच कब शुरू होगा? भारत बनाम श्रीलंका 27 जुलाई को शाम 7 बजे श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में शुरू होगा।

टीवी पर कहां देखें? भारत बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज का प्रसारण सोनी टीवी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? भारत बनाम श्रीलंका की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप/वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज।

श्रीलंका: दिनेश चांदीमल, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, चामिंडु विक्रमसिंघे, बिनुरा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, डुनिथ वेलालगे।

सूर्यकुमार और गंभीर के नए युग में दबदबा बरकरार रखने के लिए उतरेगा भारत

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की नवनियुक्त कोच और कप्तान की जोड़ी के साथ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में अपनी विशेष छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। दो बार के विश्व कप विजेता गंभीर मुख्य कोच के रूप में जबकि टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार खेल के इस छोटे प्रारूप में कप्तान के रूप में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। गंभीर आईपीएल में कप्तान और मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में काफी सफल रहे हैं। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जिनके कोच रहते हुए भारत ने अच्छी सफलताएं हासिल की थी।

द्रविड़ के मुख्य कोच रहते हुए भारत ने आईसीसी प्रतियोगिताओं में तीनों प्रारूप के फाइनल में जगह बनाई तथा गंभीर को अब इन सफलताओं को नए मुकाम पर पहुंचाना होगा। सूर्यकुमार को कप्तान बनाना थोड़ा हैरानी भरा फैसला रहा क्योंकि रोहित शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हार्दिक पंड्या को इस पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था।

चयन समिति ने सूर्यकुमार के कप्तान के रूप में कम अनुभव को नजरअंदाज करके उन्हें टीम की कमान सौंपी है। अगला टी20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा तथा चयनकर्ताओं के पास उसके लिए टीम तैयार करने के लिए अभी काफी समय है।

भारतीय टीम में यह बदलाव पिछले महीने विश्व कप जीतने तथा रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आया है। भारतीय टीम जब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है तब सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान शुभमन गिल इसे अपनी जगह पक्की करने के अवसर के रूप में देख रहे होंगे।

केवल वही नहीं यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और यहां तक ​​कि रियान पराग जैसे अन्य खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहेंगे। अक्षर पटेल टीम में जडेजा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके अलावा भारत के पास हार्दिक, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर के रूप में अच्छे ऑलराउंडर भी मौजूद हैं। जसप्रीत बुमराह को इस दौरे से विश्राम दिया गया है तथा उनकी अनुपस्थिति में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज यहां की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाकर टीम में अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे।

जहां तक श्रीलंका की बात है तो वह तेज गेंदबाजी विभाग में कमजोर नजर आता है क्योंकि उसके दो अनुभवी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा (ब्रोंकाइटिस और श्वसन संक्रमण) और नुवान तुषारा (उंगली में फ्रैक्चर) श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका को टीम में लिया गया है।

श्रीलंका के टी20 विश्व कप में जल्दी बाहर होने के बाद कप्तान वानिंदु हसरंगा, कोच क्रिस सिल्वरवुड और सलाहकार कोच महेला जयवर्धने ने अपना पद छोड़ दिया था। श्रीलंका ने सनथ जयसूर्या को अंतरिम कोच नियुक्त किया है जिन्होंने अपनी टीम को भारत के स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए कहा है लेकिन वह अपनी टीम की कमजोरी से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं।

भारत की तरह श्रीलंका भी नए दौर की शुरुआत करेगा। उसने कप्तानी की जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज चरिथ असलांका को सौंपी है। श्रीलंका घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर जीत हासिल करना चाहेगा। उसके पास कई अनुभवी खिलाड़ी है जिनमें पूर्व कप्तान दासुन शनाका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल शामिल हैं।