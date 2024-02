IND vs ENG Score Updates: जानिए कौन हैं रविचंद्रन अश्विन, इस रिकॉर्ड में अनिल कुंबले से आगे निकले

Highlights श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने कम मैचों (87) में यह उपलब्धि हासिल की। अश्विन इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं। अनिल कुंबले ने 619 विकेट लेकर अश्विन से अधिक विकेट लिए हैं।

IND vs ENG Live Score Updates, 3rd Test Day 2: भारतीय टीम के हरफनमौला और स्तंभ रविचंद्रन अश्विन ने गुजरात के राजकोट में इतिहास कायम कर दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय है। हालांकि सबसे तेज (98 मैच में) 500 विकेट लेने वाले भारतीय है। कुंबले ने 105 मैच में यह कारनामा किया था। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। ऑफ स्पिनर ने 14वें ओवर में सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली को आउट कर रिकॉर्ड बनाया। कुल मिलाकर अश्विन यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ नौवें गेंदबाज हैं। भारतीयों में केवल अनिल कुंबले ने 619 विकेट लेकर अश्विन से अधिक विकेट लिए हैं। अपने 98वें टेस्ट में 500 विकेट पूरे करने वाले अश्विन इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं। केवल श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने कम मैचों (87) में यह उपलब्धि हासिल की।

1) अनिल कुंबले - 236 पारी, 619

2) आर. अश्विन - 184 पारी, 500

3) कपिल देव - 227 पारी, 434

4) हरभजन सिंह - 190 पारी, 417

5) जहीर खान - 165 पारी, 311

6) इशांत शर्मा - 188 पारी, 311

1) मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) - 87

2) आर. अश्विन (भारत) - 98

3) अनिल कुंबले (भारत) - 105

4) शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)- 108

5) ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) - 110

6) नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) - 123

7) कर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज)- 129

8) जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) - 129

9) स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)- 140।

अश्विन यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे ऑफ स्पिनर हैं। वह कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज भी हैं। कुंबले के नाम 619 टेस्ट विकेट दर्ज हैं। सैंतीस साल के अश्विन ने तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने के लिए सिर्फ एक विकेट की दरकार थी।

