International League T20 2024: आईपीएल से पहले नीता अंबानी की टीम ने मारी बाजी, पहली बार चैंपियन, इंडीज खिलाड़ी ने 27 गेंद में ठोके 57 रन

International League T20 2024: दुबई क्रिकेट अंततराष्ट्रीय स्टेडियम में चौके और छक्के की बारिश हुई। पहली बार नीता अंबानी की टीम एमआई एमिरेट्स (रिलायंस इंडस्ट्रीज) ने बाजी मार ली और चैंपियन बने। एमआई एमिरेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में दुबई कैपिटल्स (जीएमआर) की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 164 रन बना सकी और 45 रन से हार का सामना करना पड़ा। एमआई एमिरेट्स के कप्तान और वेस्टइंडीज खिलाड़ी निकोलस पूरन ने कमाल की पारी खेली। पूरन ने 27 गेंद में नाबाद 57 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पाड्या की टीम के लिए खुशखबरी है। पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

मुंबई इंडियंस एमिरेट्स 18 फरवरी (शनिवार) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में लीग के फाइनल मैच में दुबई कैपिटल्स को हराकर इंटरनेशनल टी20 लीग (ILT20) के दूसरे सीज़न की विजेता बनी। निकोलस पूरन की अगुवाई वाली एमिरेट्स ने सैम बिलिंग्स की अगुवाई वाली कैपिटल्स को 45 रनों के अंतर से हरा दिया।

निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि सिकंदर रजा को लीग में उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। विशेष रूप से, वह 11 पारियों में 313 रन के साथ टूर्नामेंट में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे। वह 21.85 की औसत के साथ 13 विकेट लेकर चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं।

जी एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि डीपी वर्ल्ड आईटी20 लीग (अंतरराष्ट्रीय लीग टी20) दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फ्रेंचाइजी क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसके 161 मिलियन व्यूज हैं। प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) इंडिया 2 प्लस, टीवी प्लस ओओएच और लाइव प्लस पीपीएल द्वारा जारी डेटा के अनुसार इस आईएलटी20 के कुल दर्शकों में 46 प्रतिशत महिलायें हैं।

