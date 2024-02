International League T20 2024: एमआई एमिरेट्स ILT20 चैंपियन, जानें किस खिलाड़ी ने रेड बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और व्हाइट बेल्ट पर किया कब्जा

Highlights 40 गेंदों में 77 रनों की साझेदारी करके विशाल स्कोर की नींव रखी। चार ओवर में सिर्फ 21 रन देकर एक विकेट लिया। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लेउस डू प्लॉय को शून्य पर आउट कर दिया। 43 रनों से हार गए।

International League T20 2024: इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) 2024 संस्करण का फाइनल दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एमआई अमीरात और दुबई कैपिटल्स के बीच खेला गया।ILT20 का 2023 संस्करण गल्फ जाइंट्स ने जीता था। निकोलस पूरन के नेतृत्व में एमआई अमीरात ने दुबई में दुबई कैपिटल्स को 45 रनों से हराकर ILT20 का 2024 संस्करण जीता। दुबई कैपिटल्स के कप्तान सैम बिलिंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एमआई अमीरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 208-3 का स्कोर बनाया। सलामी बल्लेबाज मुहम्मद वसीम और कुसल परेरा ने एमिरेट्स को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 40 गेंदों में 77 रनों की साझेदारी करके विशाल स्कोर की नींव रखी।

A thumping win for the MI Emirates in Grand Finale of #DPWorldILT20 Season 2 💪#AllInForCricket#MIEvDCpic.twitter.com/e2tx9QrPWX — International League T20 (@ILT20Official) February 17, 2024

आंद्रे फ्लेचर ने भी शानदार पारी खेली और 37 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि कप्तान निकोलस पूरन ने सिर्फ 27 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। अफगानी बाएं हाथ के चाइनामैन जहीर खान सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार ओवर में सिर्फ 21 रन देकर एक विकेट लिया। अकील होसेन ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लेउस डू प्लॉय को शून्य पर आउट कर दिया। 43 रनों से हार गए।

As the new champions are crowned, the crowd is 𝓮𝓬𝓼𝓽𝓪𝓽𝓲𝓬!#AllInForCricket#DPWorldILT20pic.twitter.com/saxU6H2SBN — International League T20 (@ILT20Official) February 17, 2024

किस खिलाड़ी ने किस पुरस्कार पर मारी बाजीः देखें लिस्ट

सिकंदर रज़ाः टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, रेड बेल्ट जीता

Sikandar Raza is the 𝗥𝗘𝗗 𝗕𝗘𝗟𝗧 winner of Season 2 of #DPWorldILT20 😍#AllInForCricketpic.twitter.com/nRMkexbibI — International League T20 (@ILT20Official) February 17, 2024

मुहम्मद वसीमः टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ यूएई खिलाड़ी, ब्लू बेल्ट जीता

Muhammad Waseem is the 𝗕𝗟𝗨𝗘 𝗕𝗘𝗟𝗧 winner of Season 2 of #DPWorldILT20 😍#AllInForCricketpic.twitter.com/XMY7U6Mc2L — International League T20 (@ILT20Official) February 17, 2024

जेम्स विंसः टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, ग्रीन बेल्ट जीता

James Vince is the 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗕𝗘𝗟𝗧 winner of Season 2 of #DPWorldILT20 😍#AllInForCricketpic.twitter.com/x8Zuyw29AJ — International League T20 (@ILT20Official) February 17, 2024

वकार सलामखिलः टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट, व्हाइट बेल्ट जीता

Waqar Salamkheil is the 𝗪𝗛𝗜𝗧𝗘 𝗕𝗘𝗟𝗧 winner of Season 2 of #DPWorldILT20 😍#AllInForCricketpic.twitter.com/zu31jkVIxe — International League T20 (@ILT20Official) February 17, 2024

सैम बिलिंग्सः कैच ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता।

In #DPWorldILT20 Season 2 Final, Nicholas Pooran wins the Player Of The Match award 🤩#AllInForCricket#MIEvDCpic.twitter.com/4JGkYNHQKF — International League T20 (@ILT20Official) February 17, 2024