WATCH: आयुष्मान खुराना ने कॉन्सर्ट में गाया 'दिल दिल पाकिस्तान', गुस्साए यूजर ने कहा, पैसों के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हैं

Highlights स्टेज पर परफार्मेंस के दौरान 'दिल दिल पाकिस्तान' सॉन्ग गाते नजर आ रहे हैं आयुष्मान एक यूजर ने कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है वो राम मंदिर देखकर परेशान हैं एक अन्य यूजर ने लिखा, उन्होंने अपनी हर फिल्म में हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया

नई दिल्ली: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता आयुष्मान खुराना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनके इस वीडियो को लेकर यूजर्स ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल, एक्टर स्टेज पर परफार्मेंस के दौरान 'दिल दिल पाकिस्तान' सॉन्ग गाते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से यूजर्स आयुष्मान से बेहद नाराज हैं और उन्हें तरह-तरह की बातें कह रहे हैं।

बता दें कि इस वीडियो को मिस्टर सिन्हा नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया है। सिन्हा के बायो के अनुसार को एक भारतीय राजनीतिक टिप्पणीकार, हिंदू अधिकार कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "आयुष्मान खुराना, पाकिस्तान हमारे सौनिकों और बेकसूर लोगों को मार देता है और आप ‘दिल दिल पाकिस्तान’ गा रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है वो राम मंदिर देखकर परेशान हैं और इसलिए मैं ज्यादातर बॉलीवुडिया पर विश्वास नहीं करता, वे पैसे के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हैं।"

The clown @ayushmannk was singing "Dil Dil Pakistan" when Pakistanis were kiIIing our soldiers & innocent citizens..

No wonder he's so upset to see #RamMandir.



The reason why I don't trust most of these Bollywoodiyas. They can even sell their mothers for money... pic.twitter.com/pCqIgJt7r1 — Mr Sinha (@MrSinha_) January 24, 2024

इतना ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर आयुष्मान को ट्रोल कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या हिंदुओं को यह पता था? जब पाकिस्तानी हमारे सैनिकों को मार रहे थे तो आयुष्मान खुराना "दिल दिल पाकिस्तान" गा रहे थे। वह उन लोगों में से हैं जो बाबरी मस्जिद जिंदा का समर्थन करते हैं और राम मंदिर देखने के लिए रोते हैं। उन्होंने अपनी हर फिल्म में हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया और हम हिंदू उनकी फिल्में देखते हैं। क्यों?🤦‍♂️

Did Hindus know it?



Ayushmann Khurrana singing "Dil Dil Pakistan" when Pakistanis were Killing our soldiers.



He's among those who support #BabriZindaHai & cry to see #RamMandir . He mocked Hindu Gods in his every film & We Hindus watch his films. Why?🤦‍♂️pic.twitter.com/2gPVEALDmN — Himalayan Hindu (@himalayanhindu) January 24, 2024

He is #AyushmannKhurrana who is singing Pakistan Jaan Jaan.



Paiso ke lie kuch bhi kr sakte hai. Shame on him & entire bollywood.



Ram mandir jaakar dhong karte hai. What a hypocrite person pic.twitter.com/wLbQiglORI — Ms. Bharti (जय श्री कृष्ण) 🌹 (@MissAnnuBharti) January 24, 2024

बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आयुष्मान खुराना भी शामिल हुए थे। उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि यह ऐतिहसिक क्षण है। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। इस ऐतिहासित और खूबसूरत जगह सभी को आना चाहिए।

Web Title: WATCH: Ayushmann Khurrana sang 'Dil Dil Pakistan' in the concert, users got angry on social media