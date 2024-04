Amit Shah In Jhanjharpur: 'विरोधियों के पास पीएम का कोई चेहरा नहीं', झंझारपुर में बोले अमित शाह

Highlights झंझारपुर में अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित अमित शाह ने कहा, इंडी गठबंधन के पास पीएम चेहरा नहीं अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी इस पूरे देश, बिहार और मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं

Amit Shah In Jhanjharpur: गृह मंत्री अमित शाहलोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को बिहार दौरे पर थे। अमित शाह ने मधुबनी के झंझारपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधियों के पास पीएम का कोई चेहरा नहीं। अगर इंडी अलायंस की सरकार आएगी तो ये लोग प्रधानमंत्री पद को बांट लेंगे। एक साल शरद पवार प्रधानमंत्री होंगे, एक साल लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री होंगे,एक साल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगी, एक साल स्टालिन प्रधानमंत्री होंगे।

और कुछ बचा कुचा होगा तो राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है। बिहार से जातिवाद को समाप्त कर देना। देश से और बिहार से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी इस पूरे देश, बिहार और मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं, जबकि लालू यादव आपको 'लालटेन युग' में ले जाना चाहते हैं। केवल नरेंद्र मोदी जैसा निर्णायक प्रधानमंत्री ही आपको 'लालटेन युग' से 'एलईडी युग' तक ले जा सकता है।

