Narendra Modi In Satara: 'गरीब भूख से मरता है तो मरे, अनाज सड़ता है तो सड़े', कांग्रेस पर बोले मोदी

Highlights पीएम ने कहा, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की कोशिश, संविधान बदलने की कोशिश आप नहीं कर पाओगे पीएम ने कहा, हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प लिया आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए आज गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है

Narendra Modi In Satara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराष्ट में थे। सतारा में चुनावी सभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, तब मैं रायगढ़ के किले पर चला गया। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल पर ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल से मुझे जो ऊर्जा, प्रेरणा और आशीर्वाद मिला, उसी के बदौलत मैं बीते 10 वर्षों से आपके लिए जीने का प्रयास करता हूं।

#WATCH | Maharashtra: During a public rally in Satara, Prime Minister Narendra Modi says, " In Karnataka, we saw the intentions of Congress...In Karnataka, OBC has a reservation of 27% and overnight Congress declared all Muslims as OBCs...overnight the rights and reservations of… pic.twitter.com/9bBqeeKh0k — ANI (@ANI) April 29, 2024

पीएम ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और अघाड़ी वालों कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है और जब तक जनता-जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, तब तक धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की कोशिश, संविधान बदलने की कोशिश आप नहीं कर पाओगे। पीएम ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियों को भाग्य के नाम पर नहीं छोड़ा। मोदी ने हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प लिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए आज गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है।

#WATCH | Maharashtra: During a public rally in Satara, Prime Minister Narendra Modi says, "... Army families of Satara are happy looking at the Indian Army who're becoming self-reliant. Today our security forces have made-in-India weapons. Modi closed the shops of some people by… pic.twitter.com/cvAXVjQAer — ANI (@ANI) April 29, 2024

भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को मना करता है, लेकिन उन्होंने (कांग्रेस) रातो रात कर्नाटक के सभी मुस्लिमों को ओबीसी घोषित कर दिया और रातो रात ओबीसी के आरक्षण को वहां के मुस्लिमों को दे दिया। अब कांग्रेस, संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है।

पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार का रवैया गरीबों को लेकर क्या होता था, इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हजारों टन अनाज सरकार के गोदामों में सड़ता था। कांग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तैयार नहीं थी। मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बांटे।

तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल न दे। यानी गरीब भूख से मरता है तो मरे, अनाज सड़ता है तो सड़े, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों को अनाज देने को तैयार नहीं थी। आज हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त अनाज देती है और आने वाले 5 वर्षों की भी गारंटी दी है।

Web Title: Narendra Modi Satara Maharashtra Lok Sabha Election 2024 live updates