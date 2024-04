Harayan Lok Sabha Elections 2024: गुरुग्राम में 2546916 मतदाता, हरियाणा में 10 सीट पर सबसे अधिक, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

Highlights फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 24,14,168 मतदाता हैं। 13,10,206 पुरुष, 11,03,844 महिला और 118 ट्रांसजेंडर हैं। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 25 मई को होगा।

Harayan Lok Sabha Elections 2024: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि 25 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में राज्य में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुकाबले सबसे अधिक मतदाता हैं। गुरुग्राम में 25,46,916 मतदाता हैं जिनमें से 13,47,521 पुरुष, 11,99,317 महिला और 78 ट्रांसजेंडर हैं जबकि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 24,14,168 मतदाता हैं जिनमें से 13,10,206 पुरुष, 11,03,844 महिला और 118 ट्रांसजेंडर हैं। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 25 मई को होगा। मतगणना चार जून को होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना आज यानी सोमवार को जारी कर दी गई। नामांकन दाखिल करने की समयसीमा छह जून है।

सात जून को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और उम्मीदवार नौ मई तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में 70.36 प्रतिशत मतदान हुआ था। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने कहा, ‘‘इस बार लक्ष्य है कि मतदान कम से कम 75 प्रतिशत तक बढ़े।’’

उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्वाचन आयोग ने ‘क्यू एप’ में मतदाता की जानकारी देना, विवाह निमंत्रण पत्रों की तरह मतदाताओं को मतदान निमंत्रण पत्र भेजना और गुरुग्राम की बहुमंजिला सोसायटी में 31 मतदान बूथ लगाने समेत कई विशिष्ट कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 10 लोकसभा सीटों पर 1,99,81,982 लोग मतदान के पात्र हैं।

अग्रवाल के अनुसार अंबाला में 10,51,443 पुरुष मतदाता, 9,35,635 महिला मतदाता और 76 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इसी प्रकार, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 9,38,029 पुरुष मतदाता, 8,50,439 महिला मतदाता और 23 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, जबकि सिरसा संसदीय क्षेत्र में 10,20,510 पुरुष मतदाता, 9,11,339 महिला मतदाता और 41 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।

उन्होंने बताया कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9,52,598 पुरुष मतदाता, 8,32,569 महिला मतदाता और 11 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, जबकि करनाल में 11,03,606 पुरुष मतदाता, 9,92,721 महिला मतदाता और 37 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। सोनीपत में 9,40,969 पुरुष मतदाता, 8,20,483 महिला मतदाता और 44 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।

अग्रवाल ने कहा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 18,83,383 है, जिनमें से 9,96,702 पुरुष, 8,86,660 महिला और 21 ट्रांसजेंडर पंजीकृत मतदाता हैं। इसी प्रकार, भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,86,942 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 9,42,692 पुरुष, 8,44,237 महिलाएं और 13 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने-अपने जिले के मतदान केंद्रों पर ठंडे पानी, कूलर-पंखे और तंबू के इंतजाम समेत अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाताओं की सहायता के लिए व्हीलचेयर और छाया की व्यवस्था की जाएगी।

