Highlights KKR vs DC Live: दिल्ली-लखनऊ का मैच, आईपीएल लाइव स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल लाइव स्कोर केकेआर बनाम डीसी मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया

Kolkata knight Riders vs Delhi Capitals Live Scorecard: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच लाइव स्कोर, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में, यहां देखें लाइव मैच

Venkatesh Iyer plucks a fine low catch & @KKRiders get the dangerous Jake Fraser-McGurk early 😲#DC three down now inside the powerplay!



Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #KKRvDCpic.twitter.com/84HRetp0ZM