घरवालों की डिमांड पर तेलंगाना के गुगुलोथु लालम्मा और समिदा नाइक ने 80 की उम्र में की शादी, सामने आया वीडियो

Highlights तेलंगाना के रहने वाले 80 की उम्र में गुगुलोथु लालम्मा और समीदा परिणय सूत्र में बंधे अब दोनों के इस विवाह का वीडियो सामने आया है हालांकि, इस दौरान दोनों के पोते का भी जन्मदिन था

नई दिल्ली: गुगुलोथु लालम्मा और समीदा नाइक ने 80 साल की उम्र में नेल्लिकुदुरु मंडल वस्त्रम थांडा में शादी के बंधन में बंधे। उन्होंने 70 साल पहले गंधर्व विवाह के जरिए शादी की थी और उनके चार बेटे और एक बेटी है। दोनों ने परिवार के सदस्यों की इच्छा को पूरा करते हुए, उनके पोते याकूब के जन्मदिन के अवसर पर शादी समारोह आयोजित किया गया था।

इस विवाह समारोह के दौरान परिजन भी मौजूद रहे और सभी ने खुशियां भी मनाई। साथ में ही सभी ने पोते याकूब का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया।

Mahbubabad, Telangana: Gugulothu Lalamma and Samida Naik tied the knot at the age of 80 in Nellikuduru Mandal Vastram Thanda. They had previously married through Gandharva vivaham 70 years ago and have four sons and one daughter. The wedding ceremony was held on the occasion of… pic.twitter.com/WcRyuGoDLC