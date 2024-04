ओला कैब्स के सीईओ हेमंत बख्शी ने दिया इस्तीफा, कंपनी 10% कर्मचारियों की करेगी छंटनी

नई दिल्ली: ओला कैब्स के सीईओ हेमंत बख्शी ने कथित तौर पर ज्वाइनिंग के चार महीने बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी पुनर्गठन पर भी विचार कर रही है, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की संभावना है।

#BreakingNews 🚨 Ola Cabs CEO Hemant Bakshi quits.



The firm to undertake a restructuring exercise that will affect at least 10% of the staff.@BhavyaDKumar reports 👇https://t.co/uAPbi6WNd8@Olacabs | #OlaCabs#HemantBakshi#Layoffs