Amit Shah Fake Video Case: मामले में असम कांग्रेस 'वॉर रूम' के कोर्डिनेटर रीतम सिंह गिरफ्तार

Highlights असम पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से जुड़े फर्जी वीडियो के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रीतम सिंह के रूप में हुई है, जो असम कांग्रेस 'वॉर रूम' का कोर्डिनेटर है पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है और जांच आगे बढ़ा दी है

Amit Shah Fake Video Case: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि असम पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से जुड़े फर्जी वीडियो के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया कि असम पुलिस ने उक्त मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रीतम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है और जांच आगे बढ़ा दी है।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर ट्वीट किया, "असम पुलिस ने माननीय गृह मंत्री श्री @अमितशाह से जुड़े फर्जी वीडियो के मामले में श्री रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।" गृह मंत्री अमित शाह का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म कर देगी।

हालांकि, मूल फुटेज में केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय को दिया गया आरक्षण खत्म कर देगी. उन्होंने मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण को भी ''असंवैधानिक'' बताया। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने मूल और नकली वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और तेलंगाना कांग्रेस को ऐसे नकली वीडियो फैलाने से परहेज करने की चेतावनी भी दी।

.@INCTelangana is spreading an edited video, which is completely fake and has the potential to cause large scale violence.

Home Minister Amit Shah spoke about removing the unconstitutional reservation given to Muslims, on the basis of religion, after reducing share of SCs/STs and… pic.twitter.com/5plMsEHCe3