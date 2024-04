T20 World Cup 2024: संजू सैमसन, केएल राहुल या ऋषभ पंत, टीम इंडिया में किसे मिलेगी एंट्री, जानिए पूरा आंकड़ा

Highlights 48 घंटे में होगा टी-20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू-केएल राहुल और पंत में चल रही है जंग एक जून से वेस्टइंडीज और यूएसए में आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन

T20 World Cup 2024: इस साल 1 जून से वेस्टइंडीज और यूएसए में आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को न्यूजीलैंड ने टी-20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया। हालांकि, भारत की ओर से टीम का ऐलान नहीं किया गया है। मालूम हो कि इस टूर्नामेंट के लिए टीम घोषित करने की अंतिम तिथि एक मई है। माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अगले 48 घंटों में भारतीय टीम की घोषणा कर देगा। टीम में रोहित शर्मा (कप्तान) टीम को लीड करेंगे।

