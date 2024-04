Neha Hiremath murder: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में डिस्प्ले हुई 'जस्टिस फॉर नेहा' याचिका, वायरल हुआ वीडियो

Neha Hiremath murder: कर्नाटक के हुबली से कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ की बेटी नेहा हिरेमठ की दुखद हत्या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर न्यूयॉर्क के हलचल भरे हृदय स्थल टाइम्स स्क्वायर तक पहुंच गई है। इस आक्रोश का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों ने किया है, जिन्होंने "जस्टिस फॉर नेहा," "स्टॉप लव जिहाद," और "सेव हिंदू गर्ल" जैसे बैनर के तहत मामले पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।

23 वर्षीय एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा नेहा हिरेमथ की 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली में बीवीबी कॉलेज परिसर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि उसी कॉलेज के पूर्व छात्र फैयाज खोंडुनाईक ने नेहा पर हमला किया, उसकी गर्दन और पेट पर कई बार चाकू से वार किया। बाद में हमलावर और पीड़ित दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां नेहा को मृत घोषित कर दिया गया।

नेहा के पिता ने हत्या के पीछे का मकसद 'लव जिहाद' को बताया है। इस घटना से न केवल व्यापक शोक फैल गया, बल्कि न्यू जर्सी में एक उल्लेखनीय रैली सहित वैश्विक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। टाइम्स स्क्वायर की भावनाओं को दोहराते हुए, न्यू जर्सी में प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और जबरन धर्मांतरण, बलात्कार और हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था।

टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन विशेष रूप से आकर्षक था, जिसमें न्याय के लिए अभियान को बढ़ावा देने वाले "हिंदू बेटी बचाओ" संदेश के साथ नेहा की छवि भी शामिल थी।

