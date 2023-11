Highlights SA vs AUS Live Score: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर South Africa vs Australia Live: दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया का मैच, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में World Cup 2023: लाइव क्रिकेट स्कोर, साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया लाइव

SA vs AUS Live Score: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर, वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मैच, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, देखें लाइव अपडेट

साउथ अफ्रीका संभावित प्लेइंग 11: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), रासी वान डेर डुसेन, एडन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को यॉन्सेन, गैराल्ड कोएत्ज़ी, केशव महाराज, कगीसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

ऑस्ट्रेलिया संभावित प्लेइंग 11: डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, स्टीव स्मिथ, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), एडम ज़म्पा और जोश हेज़लवुड

12:46 AM SA vs AUS Live Score: उन्होंने कहा, "टीम में शांति का माहौल है । जाहिर है खिलाड़ियों के बीच चिंता का सामान्य स्तर है, जिसकी आप कल के मैच में उम्मीद करते है। मुझे लगता है कि यहां तक पहुंचने के लिए हमने जैसा प्रदर्शन किया है उससे काफी आत्मविश्वास मिलेगा।" बावुमा को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम के पिछले मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या थी और कप्तान ने कहा कि वह अभी भी सेमीफाइनल के लिए 100 प्रतिशत फिट नहीं हैं। उन्होंने कहा, "शारीरिक रूप से, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, जाहिर तौर पर 100 प्रतिशत नहीं। चिकित्सकीय रूप से मैं अपनी स्थिति नहीं बता सकता। मैं अंतिम एकादश में जगह को लेकर काफी आश्वस्त हूं, लेकिन मेरा मतलब है कि यह कोई एकतरफा निर्णय नहीं होगा।"

12:45 AM SA vs AUS Live Score CWC 2023: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है लेकिन उनकी टीम को पांच बार के चैम्पियन के खिलाफ विश्व कप की सेमीफाइनल की बाधा को पार करने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के सामने विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी। दक्षिण अफीका चार बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है लेकिन कभी फाइनल में नहीं पहुंच पाया। टीम को चार सेमीफाइनल में से दो बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया है।

