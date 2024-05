Abhishek Sharma SRH vs PBKS IPL 2024: बेखौफ, बिंदास और बारिश, तोड़े एसआरएच रिकॉर्ड, 41 छक्के के साथ नंबर एक, 23 वर्षीय खिलाड़ी की कहानी

Highlights Abhishek Sharma SRH vs PBKS IPL 2024: पंजाब किंग्स के खिलाफ 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट से जीत दर्ज की। Abhishek Sharma SRH vs PBKS IPL 2024: नीतीश कुमार रेड्डी (37) के साथ 31 गेंद में 57 रनों की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी। Abhishek Sharma SRH vs PBKS IPL 2024: सनराइजर्स ने 19.1 ओवर में छह विकेट पर 215 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की।

Abhishek Sharma SRH vs PBKS IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) टी20 मैच में रविवार को कई रिकॉर्ड बने। सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के 23 वर्षीय अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) की कहानी अजब है। कुछ माह पहले कई आरोप लगे थे। 2024 में आईपीएल में इस खिलाड़ी ने रनों की बारिश के साथ-साथ छक्कों की बारिश कर दी। बड़े-बड़े तेज गेंदबाज और स्पिनर के आगे बेखौफ, बिंदास बल्लेबाजी की। 13 मैच में 467 रन बनाए और इस दौरान 35 चौके और 41 छक्के मारे।

SRH के लिए एक आईपीएल सीज़न में सर्वाधिक छक्केः

41 - अभिषेक शर्मा, 2024

33 - हेनरिक क्लासेन, 2024

31 - डेविड वार्नर, 2016

31 - ट्रैविस हेड, 2024।

For his delightful opening act, Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏆





एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमेंः

160 - एसआरएच (आईपीएल 2024)

157 - आरसीबी (आईपीएल 2024)

145 - सीएसके (आईपीएल 2018)

144 - सरे (टी20 ब्लास्ट 2023)

143 - केकेआर (आईपीएल 2019)।

🎥 Relief for Punjab kings as they get the danger man!



Abhishek Sharma goes back after scoring a thrilling 66 off just 28 balls 👏





एक आईपीएल संस्करण में पीबीकेएस के लिए सर्वाधिक विकेटः

24 - एंड्रयू टाई (2018)

24 - हर्षल पटेल (2024)

23 - कगिसो रबाडा (2022)

20 - मोहम्मद शमी (2020)

🎥 Weekend Watch



Abhishek Sharma entertains Hyderabad with 66(28) 🧡





पीबीकेएस के खिलाफ सफल 200 से अधिक रन का पीछाः

224 - आरआर, शारजाह, 2020

215 - एमआई, मोहाली, 2023

215 - एसआरएच, हैदराबाद, 2024

204 - आरसीबी, बेंगलुरु, 2010

200 - केकेआर, बेंगलुरु, 2014 फाइनल।

A successful chase of 2⃣1⃣5⃣ with 5 balls to spare! 😮@SunRisers finish their final league stage game with a 4⃣-wicket win at home 🧡





SRH द्वारा सफलतापूर्वक उच्चतम लक्ष्य का पीछाः

215 बनाम आरआर, जयपुर, 2023

215 बनाम पीबीकेएस, हैदराबाद, 2024

199 बनाम आरआर, हैदराबाद, 2019

188 बनाम डीसी, दिल्ली, 2018

186 बनाम सीएसके, रांची, 2014

He's in some form! 😮



Abhishek Sharma reaches his 3rd fifty of the season off just 21 deliveries 🧡🔥



💯 up in the chase for @SunRisers!





215 हैदराबाद में आईपीएल मैचों में पीछा किया गया संयुक्त उच्चतम लक्ष्य भी है, आरआर ने 2008 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ कई खिलाड़ियों का पीछा किया था।

आईपीएल में 200 से अधिक के स्कोर का बचाव करते हुए सर्वाधिक हारः

5 - आरसीबी

5 - सीएसके

4 - केकेआर

4 - पीबीकेएस

एक आईपीएल सीज़न में सर्वाधिक 200 से अधिक का योगः

6 - 2023 में एमआई

6- 2024 में केकेआर

6- 2024 में आरसीबी

6 - 2024 में SRH

पुरुषों की टी20 प्रतियोगिता में सर्वाधिक 200 से अधिक का योगः

42 - टी20 ब्लास्ट 2023

41 - आईपीएल 2024

40 - टी20 ब्लास्ट 2022

37 - आईपीएल 2023।

अभिषेक शर्मा की अगुवाई में बल्लेबाजों की बेखौफ पारियों से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में रविवार के यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ पांच गेंद शेष रहते चार विकेट से जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच अभिषेक ने 28 गेंद की पारी में पांच चौके और छह छक्के लगाने के साथ दूसरे विकेट के लिए राहुल त्रिपाठी (33) के साथ 30 गेंद में 72 और तीसरे विकेट के लिए नीतीश कुमार रेड्डी (37) के साथ 31 गेंद में 57 रनों की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी।

A belligerent partnership broken 🙌



Rahul Tripathi departs after putting on 72 for the 2️⃣nd wicket with Abhishek Sharma 🧡





पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 214 रन बनाये लेकिन सनराइजर्स ने 19.1 ओवर में छह विकेट पर 215 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत से सनराइजर्स के 14 मैचों में 17 अंक हो गये जबकि पंजाब का अभियान 10 अंकों के साथ नौवें पायदान पर खत्म हुआ।

सनराइजर्स की टीम तालिका में अभी दूसरे स्थान पर है लेकिन उसका इस स्थान पर बने रहना शाम को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच खेले जाने वाले मैच के परिणाम पर निर्भर करेगा। त्रिपाठी ने 18 गेंद की पारी में चार चौके और दो छक्के जड़े जबकि रेड्डी ने 24 गेंद की पारी में तीन छक्के और एक चौके की मदद से 37 रन का योगदान दिया।

उन्होंने क्लासेन के साथ चौथे विकेट के लिए 23 गेंद में 47 रन की साझेदारी की। क्लासेन ने 26 गेंद में 42 रन की पारी के दौरान तीन चौके और दो छक्के लगाये। अर्शदीप सिंह ने 37 रन और हर्षल पटेल ने 49 रन देकर दो-दो विकेट लिये। पंजाब के लिए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की 45 गेंद में 71 रन की पारी के अलावा पहले विकेट के लिए अथर्व तायडे के साथ 55 गेंद में 97 और दूसरे विकेट के लिए रिली रोसेयु के साथ 32 गेंद में 54 रन की साझेदारी की। उन्होंने अपनी आक्रामक पारी में सात चौके और चार छक्के जड़े।

तायडे और रोसेयु दोनों अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गये। तायडे ने 27 गेंद में पांच चौके और दो छक्के की मदद से 46 तो वही रोसेयु ने 24 गेंद में तीन चौके और चार छक्के की मदद से 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। कार्यवाहक कप्तान सैम कुरेन के इंग्लैंड लौटने के कारण टीम की अगुवाई कर रहे जितेश शर्मा ने आखिरी ओवरों में 15 गेंद में नाबाद 32 रन बनाकर टीम के स्कोर को 214 रन तक पहुंचाया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए टी नटराजन ने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट लिये। कप्तान पैट कमिंस और विजयकांत व्यासकांत को एक-एक सफलता मिली।

लक्ष्य का बचाव करते हुए अर्शदीप ने पारी की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड (शून्य) को बोल्ड कर पंजाब को शानदार शुरुआत दिलाई लेकिन टीम में वापसी कर रहे त्रिपाठी और शानदार लय में चल रहे अभिषेक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। त्रिपाठी ने अर्शदीप के खिलाफ लगातार दो चौके जड़ने के बाद ऋषि धवन के खिलाफ लगातार गेंदों पर छक्का और दो चौके लगाये।

अभिषेक ने तीसरे ओवर में हर्षल का स्वागत चौके से करने के बाद इसका अंत छक्के से किया। हर्षल ने इसके बाद नो बॉल पर त्रिपाठी से छक्का खाने के बाद उन्हें पवेलियन की राह दिखा वापसी की। अभिषेक छठे ओवर में ऋषि के खिलाफ छक्का जड़ने के बाद आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

उन्होंने विराट कोहली के 2016 में लगाये गये 38 छक्को का रिकॉर्ड तोड़ा। अभिषेक ने 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद हरप्रीत बरार के खिलाफ लगातार गेंदों पर छक्के जड़ दिये। जितेश ने गेंद शशांक सिंह को थमाई और इस गेंदबाज ने अभिषेक की तेजतर्रार पारी का अंत किया। अभिषेक के आउट होने के बाद भी पंजाब के गेंदबाजों को राहत नसीब नहीं हुई।

रेड्डी और क्लासेन ने राहुल चाहर और हरप्रीत बराड़ के खिलाफ आसानी से छक्के लगाये। हर्षल ने धीमी गेंद पर रेड्डी को गच्चा देकर चलता किया तो वहीं अर्शदीप ने शाहबाज अहमद को शशांक के हाथों कैच कराया। अपनी शुरुआती दो ओवरों में महंगे रहे बरार ने क्लासेन को बोल्ड कर उनकी आक्रामक पारी पर रोक लगाई लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

इससे पहले प्रभसिमरन ने भुवनेश्वर तो वहीं तायडे ने कमिंस और नटराजन के खिलाफ चौके जड़े पंजाब को आक्रामक शुरुआत दिलायी। प्रभसिमरन ने कमिंस के खिलाफ फाइन लेग के ऊपर से तो वहीं तायडे ने भुवनेश्वर के खिलाफ लांग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के जड़ पावरप्ले में टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 61 रन कर दिया।

शुरुआती छह ओवरों के बाद भी दोनों का आक्रामक अंदाज जारी रहा तायडे ने वामहस्त स्पिनर शाहबाज का स्वागत चौका और छक्का से कर सनराइजर्स पर दबाव बना दिया। नटराजन ने 10वें ओवर में तायडे को पवेलियन की राह दिखा कर उन्हें अर्धशतक और प्रभसिमरन के साथ शतकीय साझेदारी को पूरा करने से रोक दिया।

उन्होंने इस ओवर में सिर्फ दो रन खर्च किये। प्रभसिमरन ने अगले ओवर में विजयकांत व्यासकांत के खिलाफ दो रन लेकर 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लॉग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। क्रीज पर आये रोसेयु ने रेड्डी की गेंद पर चौका और छक्का लगाकर हाथ खोलने के बाद नटराजन की गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजा। टीम 14 वें ओवर के बाद एक विकेट पर 151 रन बनाकर बेहतर स्थिति में थी लेकिन 15वें ओवर में व्यासकांत की गेंद पर क्लासेन के शानदार कैच से प्रभसिमरन की आक्रामक पारी को खत्म किया।

रोसेयु ने रेड्डी के खिलाफ छक्का और चौका लगाया लेकिन शानदार लय में चल रहे शशांक सिंह (दो) उनके साथ गफलत का शिकार होकर रन आउट हो गये। भुवनेश्वर ने अपने आखिरी और पारी के 17वें ओवर में सिर्फ छह रन देकर रन गति पर अंकुश लगाया जिसका फायदा कमिंस को रोसेयु और नटराजन को आशुतोष शर्मा (दो रन) के विकेट से मिला। जितेश ने आखिरी ओवर में रेड्डी की गेंद पर चौका लगाकर टीम को 200 रन तक पहुंचाया और आखिरी दो गेंदों पर लगातार छक्के जड़ दिये।