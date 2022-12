ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में घायल, अस्पताल में किए गए भर्ती, हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग

रुड़की: भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्‍ली से घर लौटते समय ये बड़ा हादसा हुआ। उत्तराखंड के रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास मोड़ पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।

इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि ऋषभ पंत को पहले रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि, अब पंत को देहरादून में मैक्स अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वहां उनकी प्‍लास्टिक सर्जरी की जाएगी। फिलहाल और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

वहीं, प्रत्‍यक्षदशिर्यों ने बताया कि ऋषभ की कार सड़क पर रेलिंग से जा टकराई थी, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

पंत को सड़क दुर्घटना में लगी चोट की खबर फैलने के बाद वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। लक्ष्मण ने लिखा, 'ऋषभ पंत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। शुक्र है कि वह खतरे से बाहर हैं। बहुत तेजी से वह इस चोट से उबर जाएं। जल्दी ठीक हो जाओ चैंप।'

Praying for Rishabh Pant. Thankfully he is out of danger. Wishing @RishabhPant17 a very speedy recovery. Get well soon Champ.