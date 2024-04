Punjab Kings Shashank Singh: 'गेंदबाजों को जमकर धोया', 4 छक्के 6 चौके, शशांक से कोच ने क्या कहा था

Highlights पंजाब ने गुजरात को तीन विकेट से हराया शशांक सिंह ने खेली 61 रन की पारी शशांक ने कहा, कोच ने मुझसे शांत रहने के लिए कहा था

Punjab Kings Shashank Singh: इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) 2024 में गुरुवार को गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच 17वां मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब किंग्स ने तीन विकेट शेष रहते जीत लिया। हालांकि, एक वक्त पर गुजरात के गेंदबाज पंजाब के बल्लेबाजों पर हावी थी। दर्शकों को लग रहा था कि गुजरात के गेंदबाज आसानी से और एक बड़े मार्जिन से इस मैच को जीत लेंगे।

लेकिन, पंजाब के बल्लेबाज शशांक सिंह के तूफान के आगे गुजरात के गेंदबाज ठहर से गए। शशांक ने गुजरात के गेंदबाजों की क्लास ली। सिंह ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़कर ऐलान कर दिया कि पंजाब इस मैच को जीतने के इरादे से आई है। शशांक सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 29 गेंदों में शानदार 61 रन बनाए। हालांकि, एक छोड़ पर उनका साथ जितेश शर्मा ने भी दिया।

जितेश ने 8 गेंदोंमें 16 रन बनाए। इस दौरान शर्मा ने दो छक्के जड़े। राशिद खान की गेंदबाजी पर तीसरा छक्का मारने के चक्कर में वह आउट हुए। हालांकि, दूसरे छोड़ पर शशांक सिंह मौजूद थे। इसके बाद आशुतोष शर्मा ने शशांकि सिंह के साथ शानदार बल्लेबाजी की। शर्मा ने 17 गेंदों पर 31 रन बनाए। पारी के दौरान 3 चौके और एक छक्का लगाया। पंजाब ने एक गेंद शेष रहते 7 विकेट पर 200 रन बना लिए।

शशांक को कोच ने क्या कहा था

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच आईपीएल मैच पर पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शशांक सिंह ने कहा कि यह पहली बार है कि मैं उच्च क्रम में बल्लेबाजी कर रहा हूं। जब मैं बल्लेबाजी के लिए गया तो मेरे कोच ने मुझे तनावमुक्त रहने के लिए कहा।

