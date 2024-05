IPL 2024: सुपरमैन बने फाफ डु प्लेसिस, एक कैच ने बदल दिया मैच, शिवम दुबे ने मारा शॉट, हवा में उड़े फाफ, फिर जो हुआ देखिए

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( Royal Challengers Bengaluru) प्लेऑफ में डू प्लेसिस की टीम ने दिखाया कि अंत तक हार न मानने वाले ही जीतते हैं गलुरु ने चेन्नई को 27 रन से हराकर जीत दर्ज की

RCB vs CSK, IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( Royal Challengers Bengaluru) ने वो कर कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शुरुआती 7 में से 6 मैच गंवाने वाली टीम आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन फॉफ डू प्लेसिस की टीम ने दिखाया कि अंत तक हार न मानने वाले ही जीतते हैं। बेंगलुरु ने चेन्नई को 27 रन से हराकर जीत दर्ज की। हालांकि प्लेऑफ में पहुंचने की जो शर्त थी वो ये कि आरसीबी के कम से कम 18 रन से जीतना होगा। इस जीत में कई हीरो रहे। चाहे वह कोहली की पारी हो या फॉफ डू प्लेसिस की जबरदस्त बल्लेबाजी, या फिर कप्तान का फील्ड में सुपरमैन की तरह लिया गया कैच। रजत पाटीदार का विस्फोट या आखिरी ओवर में यश दयाल की गेंदबाजी।

