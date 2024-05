Yash Dayal RCB vs CSK IPL 2024: धोनी ने 20वें ओवर की पहली गेंद को छत के ऊपर भेजा तो यश दयाल को रिंकू सिंह याद आए..., ऐसी लिखी जीत की इबारत

Highlights Yash Dayal RCB vs CSK IPL 2024: पिछले अनुभव से सबक लेते हुए धोनी के छक्के के बाद धीमी गेंद डाली। Yash Dayal RCB vs CSK IPL 2024: भारत के पूर्व कप्तान का विकेट लेकर चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। Yash Dayal RCB vs CSK IPL 2024: पिछले सत्र के बाद दयाल को गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया था।

Yash Dayal RCB vs CSK IPL 2024: महेंद्र सिंह धोनी ने 20वें ओवर की पहली फुलटॉस गेंद को चिन्नास्वामी स्टेडियम की छत के ऊपर भेजा तो गेंदबाज यश दयाल को पिछले साल रिंकू सिंह के बल्ले से निकले लगातार पांच छक्के याद आ गए लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बेहतरीन आखिरी ओवर डालकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल प्लेआफ में जगह दिलाई। रिंकू ने पिछले सत्र में दयाल को लगातार पांच छक्के जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स को चमत्कारिक जीत दिलाई थी। दयाल को शनिवार को जब आखिरी ओवर सौंपा गया तो सामने धोनी और रविंद्र जडेजा थे जिन्हें बस 17 रन की जरूरत थी। दयाल ने पिछले अनुभव से सबक लेते हुए धोनी के छक्के के बाद धीमी गेंद डाली और भारत के पूर्व कप्तान का विकेट लेकर चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

Yash Dayal's stunning bowling performance in that clutch situation secured us a thrilling win and Playoffs qualification.



For his heroic spell of 2/42, Yash was presented with the NVY TV Performer of the Match award. More to come, lad! 👏#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2024@LedNvypic.twitter.com/nooA2UNdOg — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 19, 2024

अगली चार गेंदों पर उन्होंने एक ही रन दिया। पिछले सत्र के बाद दयाल को गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया था। आरसीबी ने उन्हें नीलामी में पांच करोड़ रुपये में खरीदा और टीम के भरोसे पर खरे उतरते हुए दयाल ने पिछले जख्मों पर मरहम भी लगा दिया । उन्होंने कहा ,‘‘ जब पहली गेंद पर छक्का लगा तो मुझे पिछले साल की याद आ गई ।

लेकिन मैंने पूरे सत्र में अच्छी गेंदबाजी की थी और मैं खुद से कहता रहा कि सिर्फ एक अच्छी गेंद की जरूरत है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे स्कोरबोर्ड देखने की जरूरत नहीं थी । मुझे बस अच्छी गेंद करनी थी । मैंने आत्मविश्वास बनाये रखा ।’’ दयाल ने कहा ,‘‘ पिछली बार जो कुछ हुआ , उससे मैं नर्वस हो गया था । लेकिन आरसीबी टीम में आने के बाद से मैने काफी मेहनत की और अच्छी गेंद डालने पर ही फोकस रहा ।

In Dayal's words "Rinku is not just my friend, he is my brother" 🫂



Life comes full circle for Yash Dayal 🙌#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2024 #RCBvCSKpic.twitter.com/gXhdMRHq3y — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 19, 2024

सीनियर्स ने मुझे डांटा नहीं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे । इससे मुझे बहुत मदद मिली ।’’ प्रयागराज के इस गेंदबाज को असल में 19वां ओवर डालना था लेकिन अचानक उन्हें आखिरी ओवर देने का फैसला लिया गया । दयाल ने कहा ,‘‘ मुझे 19वां ओवर फेंकना था लेकिन अचानक डीके भैया (दिनेश कार्तिक) और फाफ (डु प्लेसी) ने बात की । मुझे नहीं पता कि क्या बात की ।

उन्होंने कहा कि लॉकी 19वां ओवर डालेगा और मैं आखिरी ओवर ।’’ दयाल ने आरसीबी के प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए कहा ,‘‘ मैने बचपन से कभी ऐसा महसूस नहीं किया । जब भी टीवी पर आरसीबी का मैच देखता था तो लगता नहीं था कि कभी इस टीम का हिस्सा बनूंगा । मेरे लिये यह सपने जैसा है । इसके प्रशंसक अविश्वसनीय हैं और साथ नहीं छोड़ते ।’’ मैच का निर्णायक मोड़ क्या था , यह पूछने पर उन्होंने कहा ,‘‘ धोनी भैया का विकेट क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था ।’’

आरसीबी के चमत्कारिक प्रदर्शन से दूसरी टीमों को प्रेरणा मिलेगी : कार्तिक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना है कि लगातार छह जीत दर्ज करके आईपीएल प्लेआफ में जगह बनाने वाली उनकी टीम के चमत्कारिक प्रदर्शन से भविष्य में दूसरी टीमों को प्रेरणा मिलेगी । पहले आठ में से सात मैच हारने वाली आरसीबी ने बाहर होने की कगार से निकलकर वापसी की और अंतिम चार में जगह बनाई है ।

फाफ डु प्लेसी की कप्तानी वाली टीम ने शुक्रवार को गत चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर चौथा स्थान हासिल किया । कार्तिक ने आरसीबी की विज्ञप्ति में कहा ,‘‘ लोग कुछ सफर को हमेशा याद रखेंगे । जिस तरह आठ मैचों के बाद हमने वापसी की । हमें छह मैच जीतने थे । लोग इस टीम को याद रखेंगे ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ इस टूर्नामेंट में हर साल सात मैचों के बाद ऐसी एक या दो टीमें जो सिर्फ एक या दो मैच जीती होंगी, हमें याद करके कहेंगी कि आरसीबी ने यह कर दिखाया था और हम भी कर सकते हैं ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ आप इसी के लिये क्रिकेट खेलते है जिसमें लोग आपका अनुकरण करेंगे और विश्वास करें कि वे भी कुछ खास कर सकते हैं । यह आसान नहीं है । हमने जो आज हासिल किया, वह बहुत खास है ।’’ प्लेऑफ में आरसीबी का सामना तीसरे स्थान पर रहने वाली राजस्थान रॉयल्स या सनराइजर्स हैदराबाद से होगा ।