Abhishek Sharma On Virat Kohli: युवराज सिंह का चेला, 'रन मशीन', का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जानिए क्या हैं आंकड़े

Highlights आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने अभिषेक शर्मा साल 2016 में विराट कोहली के नाम 38 छक्के चार छक्के लगाते ही अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे विराट कोहली का रिकॉर्ड

Abhishek Sharma On Virat Kohli: हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का तूफान आया। शर्मा ने गगनचुंबी छक्के जड़े। दर्शकों को अभिषेक शर्मा में युवराज सिंह की छवि दिखी। कभी भारत के लिए युवराज सिंह ऐसे ही लंबे-लंबे छक्के मारते थे। शर्मा अपने प्रदर्शन पर युवराज सिंह को भी धन्यवाद करते हैं, शर्मा का कहना है कि उनके प्रदर्शन के पीछे युवी पाजी का बहुत बड़ा हाथ है। मालूम हो कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के तौर पर अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने तैयार किया है।

Still you don’t select Abhishek Sharma for the T20 WC ?

Not taking players when they are peaking is a mistake one will repent !!



Literally he has been devastating and scoring at SR of over 250 ..



What stops us ??? #abhisheksharma#LSGvSRH#LSGvsSRHpic.twitter.com/jQrXI75xtR