टीम इंडिया के हेड कोच के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, 3.5 साल का होगा कार्यकाल, विज्ञापन जारी

राहुल द्रविड़ ने 2021 में टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली। वह 2024 टी20 विश्व कप के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 14, 2024 11:19 AM