ऋषभ पंत की कार कैसे डिवाइडर पर टकराई, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, देखें वीडियो

Highlights ऋषभ पंत की कार शुक्रवार तड़के उत्तराखंड में दुर्घटना का शिकार हो गई। पंत खुद गाड़ी चलाते हुए दिल्ली से अपने घर रुड़की लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। इस हादसे का वीडियो सामने आया है, इसमें गाड़ी तेज रफ्तार से डिवाइडर से टकराती नजर आ रही है।

देहरादून: भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार तड़के उत्तराखंड के रुड़की में सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनकी स्थिति अभी स्थिर है। वे देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज जारी है। पंत का इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में किया जा रहा है। इस बीच हादसे का वीडियो सामने आया है।

सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। इसमें नजर आता है कि कैसे पंत की कार सड़क पर डिवाइडर से टकरा गई। देखें वीडियो...

एक और वीडियो सामने आया है जो हादसे के ठीक बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो को किसी स्थानीय शख्स ने बनाया है। इसमें कार में भीषण लगी हुई आग को देखा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

This video is told to be of Rishabh Pant's recent accident in Uttarakhand. Vehicle can be seen on fire and Pant is lying on the ground. @TheLallantoppic.twitter.com/mK8QbD2EIq