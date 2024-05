VIDEO: RCB की चेन्नई पर जीत के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर फैन, उमड़ा जनसैलाब और सबने किया एक साथ डांस

Highlights आरसीबी ने 27 रनों से जीता मैच चेन्नई सुपर किंग्स 191 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर ढेर आरसीबी के फैन और फॉलोअर्स सड़कों पर आकर मनाने लगे जश्न, कई वीडियो आएं सामने

IPL 2024: शनिवार को हुए आईपीएल (IPL 2024) लीग 68वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स पर रॉयल चैलंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद मैदान के अंदर हो या बाहर हर जगह फैन को जश्न मनाते हुए देखा गया। क्योंकि बेंगलुरु ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ चेन्नई लीग से बाहर हुई। हालांकि खबर की मानें तो ये जरूरी नहीं रहा कि यह चौथे और आखिर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए था, इससे कई ज्यादा मैच में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आरसीबी ने संघर्ष किया।

🔥: Scene outside the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru last night at 01:30 AM, after RCB pulled an impossible this season.



RCB fans came down to the streets to celebrate their victory as they qualify to the playoffs with six back-to-back victories!#IPL2024#RCBvsCSKpic.twitter.com/IGmd8ajZjj — truth. (@thetruthin) May 19, 2024

दूसरी ओर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाएं, लेकिन जवाबी पारी खेलने उतरे सीएसके के धुरंधरों ने मैच को अंतिम समय तक रोमांच से भर दिया, लेकिन हुआ वही जो ईश्वर को मंजूर था और अंतत: आरसीबी की जीत हुई। हालांकि माना जा रहा था, अगर रविंद्र जडेजा आखिर की दो गेंदों पर दो छक्के लगा देते, तो मैच पलट सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आरसीबी के नाम कल की शाम हो गई।

RCB fans blocked the road in Bengaluru to celebrate the Playoffs entry. 🤯🏆pic.twitter.com/AzqZlIq4IS — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 18, 2024

अभी तक हुए आईपीएल मैचों में आरसीबी 8 बार प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हुई है। इस जीत के बाद आरसीबी के फैन और फॉलोअर्स अपने रोमांच को रोक नहीं पाए और जीत के जश्न को मनाने के लिए बेंगलुरु की पूरी रोड जाम कर सभी ने डांस किया।

दरअसल, बेंगलुरु के निवासी एक-दूसरों के साथ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। अब, कल रात से सामने आ रहे वीडियो में देखा गया है कि कैसे शहर के लोगों ने सड़कों को कुछ समय के लिए रोके रखा। वीडियो में प्रशंसकों को सड़क पर नाचते और पटाखे जलाते हुए भी देखा गया।