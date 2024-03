मल्टीबैगर बनने को तैयार ? IEL लिमिटेड के शेयरों में करें निवेश, जानें विशेषज्ञों की राय

Highlights 1956 में स्थापित, IEL Ltd. साल्वेंट एक्सट्रैक्शन उद्योग की एक जानी-मानी कंपनी है एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 3-4 महीनों में इसका शेयर मूल्य सीधे ₹40 तक पहुंच सकता है विश्लेषकों का अनुमान है कि इससे कंपनी की लाभप्रदता और कुल मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी

नई दिल्ली: छिपे हुए रत्नों की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए IEL Ltd. (बीएसई: 524614) एक आकर्षक अवसर के रूप में उभर कर सामने आया है। मौजूदा समय में मात्र ₹8 प्रति शेयर पर कारोबार कर रही IEL Ltd. पर विश्लेषकों की पैनी नजर है और उनका मानना है कि अगले 3-4 महीनों में इसका शेयर मूल्य सीधे ₹40 तक पहुंच सकता है।

1956 में स्थापित, IEL Ltd. साल्वेंट एक्सट्रैक्शन उद्योग की एक जानी-मानी कंपनी है। हालिया घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि कंपनी महत्वपूर्ण प्रगति करने वाली है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, IEL Ltd. को देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, नयारा एनर्जी की वडीनर रिफाइनरी के लिए ₹1200 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए, कंपनी के प्रमोटर ₹150 करोड़ का प्रिफरेंशियल इश्यू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे कंपनी में उनका नियंत्रण मजबूत होगा (75% हिस्सेदारी)।

यह विशाल ऑर्डर IEL Ltd. के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि इससे कंपनी की लाभप्रदता और कुल मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रमोटरों की हिस्सेदारी बढ़ने को भी सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो कंपनी के भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लेकिन IEL Ltd. की खासियत सिर्फ हालिया खबरों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी निरंतर वित्तीय प्रदर्शन के रिकॉर्ड वाली एक स्थापित कंपनी है, जो स्वस्थ राजस्व और लाभ कमाती है और साथ ही साथ पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी है। IEL Ltd. का मूल्यांकन भी उल्लेखनीय रूप से कम है। वर्तमान में इसका पीई अनुपात 14 है, जो उद्योग के औसत 35 से काफी कम है। इसी तरह, यह शेयर 1.5 के मूल्य-से-बहीखाता अनुपात पर कारोबार कर रहा है और पिछले तीन वर्षों में इसका प्रभावशाली आरओई (ROE) 54.5% रहा है। लगभग ₹45 करोड़ के पर्याप्त भंडार और कार्यशील पूंजी (74.7 दिनों से घटकर 26.5 दिन) और देनदार दिवस (160 दिनों से घटकर 82.0 दिन) के मामले में दक्षता में स्पष्ट सुधार के साथ, ऐसा लगता है कि IEL Ltd. को बाजार द्वारा कम आंका गया है।

IEL Ltd. की क्षमता को संस्थागत निवेशकों ने भी नजरअंदाज नहीं किया है। बड़े ऑर्डर और पूंजी निवेश की खबरों ने एफआईआई और डीआईआई की रुचि बढ़ा दी है। मजबूत बुनियादी आधार, एक बड़े नए ऑर्डर और बढ़ते निवेशक विश्वास के साथ, विश्लेषक IEL Ltd. के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं। इस बड़े ऑर्डर का सफलतापूर्वक निष्पादन कंपनी की विकास गति और उसके बाद के शेयर मूल्य वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।

ध्यान दें: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।

