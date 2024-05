IPL 2024 Update KKR VS SRH Orange-Purple Cap: फाइनल में केकेआर, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में बदलाव, जानें कौन 15 खिलाड़ी बादशाह

Highlights IPL 2024 Update KKR VS SRH Orange-Purple Cap: पंजाब किेग्स के खिलाड़ी हर्षल पटेल 24 विकेट के साथ आगे हैं IPL 2024 Update KKR VS SRH Orange-Purple Cap: विराट कोहली अभी भी ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है। IPL 2024 Update KKR VS SRH Orange-Purple Cap: किंग कोहली 708 रन के साथ पहले पायदान पर है।

IPL 2024 Update KKR VS SRH Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से कूटकर फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल मुकाबला 26 मई दिन रविवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इस बीच ऑरेंज कैप (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) में भी बदलाव हो गया है। विराट कोहली (Virat Kohli) अभी भी ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है। पंजाब किेग्स के खिलाड़ी हर्षल पटेल (Harshal Patel) 24 विकेट के साथ आगे हैं।

The TATA IPL Green Dot Balls of the Match between Kolkata Knight Riders & Sunrisers Hyderabad goes to T. Natarajan#TATAIPL | #TheFinalCall | #KKRvSRHpic.twitter.com/ic8GivUoHL — IndianPremierLeague (@IPL) May 21, 2024

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 708

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- ट्रैविस हेडः 533

4- रियान परागः 531

5ः साई सुदर्शनः 527

6- केएल राहुलः 520

7- संजू सैमसनः 504

8- निकोलस पूरणः 499

9-सुनील नारायणः 482

10- अभिषेक शर्माः 470

11- ऋषभ पंतः 446

12- फिल साल्टः 435

13- शुभमन गिलः 426

14- फाफ डु प्लेसिसः 421

15- रोहित शर्माः 417।

🥁 We have our first FINALIST of the season 🥳



𝗞𝗼𝗹𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀 💜 are one step closer to the ultimate dream 🏆



Scorecard ▶️ https://t.co/U9jiBAlyXF#TATAIPL | #KKRvSRH | #Qualifier1 | #TheFinalCallpic.twitter.com/JlnllppWJU — IndianPremierLeague (@IPL) May 21, 2024

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- हर्षल पटेलः 24

2- जसप्रीत बुमराहः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 20

4- अर्शदीप सिंहः 19

5- टी नटराजनः 18

6- तुषार देशपांडेः 17

6- टी नटराजनः 17

7- युजवेंद्र चहलः 17

8-हर्षित राणाः 17

9- खलील अहमदः 17

10- मुकेश कुमारः 17

10- कुलदीप यादवः 16

11-सुनील नरेनः 16

12-कुलदीप यादवः 16

13-पैट कमिंसः 16

14- सैम कुरेनः 16

15- आंद्रे रसेलः 16।