दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आधार पर पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को मंजूरी दी

Highlights कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए सिंह ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष आरोपों के प्रति खुद को दोषी नहीं ठहराया भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख ने कहा, जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं अपराध क्यों स्वीकार करूंगा?

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए। सिंह ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के समक्ष आरोपों के प्रति खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमे का दावा किया। सिंह ने कहा, "जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं अपराध क्यों स्वीकार करूंगा?"

अदालत ने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से मौजूदा भाजपा सांसद सिंह को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है।

VIDEO | "I have already given evidence of my innocence," says BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh on Delhi's Rouse Avenue Court framing charges against him in the alleged sexual harassment case. pic.twitter.com/LxH7m7yz22