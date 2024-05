Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी केवल 2024 में नहीं, 2029 में भी बनेंगे प्रधानमंत्री", राजनाथ सिंह ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 22, 2024 08:08 AM

राजनाथ सिंह ने विपक्ष द्वारा 'भाजपा अबकी बार 400 पार' के नारे पर संशय जताये जाने कहा कि पार्टी को चार दौर के मतदान से ही बहुमत मिल चुका है और अब हम एनडीए गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने की राह पर हैं।

