World Para Athletics Championships: भारत की झोली में मंगलवार को बरसे 3 गोल्ड, कोबे में सुमित अंतिल, थंगावेलु मरियप्पन और एकता भयान ने लहराया तिरंगा

Highlights World Para Athletics Championships: रिकॉर्ड के साथ टी63 ऊंची कूद में स्वर्ण पदक हासिल किया। World Para Athletics Championships: कशिश लाकड़ा ने 14.56 मीटर के थ्रो से रजत पदक अपने नाम किया। World Para Athletics Championships: एकता ने महिला एफ51 क्लब थ्रो में 20.12 के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता।

World Para Athletics Championships: गत पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने मंगलवार को यहां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एफ64 भाला फेंक स्पर्धा में अपना खिताब बरकरार रखा जबकि थंगावेलु मरियप्पन और एकता भयान ने भी क्रमश: ऊंची कूद और क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीते जिससे भारत के लिए दिन अच्छा रहा। तोक्यो पैरालंपिक और 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित ने भाले को 69.50 मीटर की दूरी तक फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुमित के हमवतन संदीप ने इसी स्पर्धा में 60.41 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता।

Incomparable Sumit Antil defended his F64 Javelin Throw World Champion title. Bronze for 2019 World Champion Sandeep Chaudhary. @sumit_javelin @sandeepjavelin @ParalympicIndia @DevJhajharia @Media_SAI pic.twitter.com/4XdPM6URur

SUMIT ANTIL WINS GOLD MEDAL The superstar Javelin Thrower @sumit_javelin doesn’t disappoint as he wins a gold medal at the Para Worlds pic.twitter.com/84BSj1mewU

टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता मरियप्पन ने इसके बाद 1.88 मीटर के चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ टी63 ऊंची कूद में स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पहले एकता ने महिला एफ51 क्लब थ्रो में 20.12 के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत की कशिश लाकड़ा ने 14.56 मीटर के थ्रो से रजत पदक अपने नाम किया।

Tokyo Paralympic gold medallist and reigning world champion Sumit Antil clinches GOLD 🥇 in Men's Javelin T64 with a phenomenal throw of 69.50m!



Sandeep Chaudhary secured BRONZE 🥉 with a 60.41m throw, earning a #Paris2024 Paralympics quota. 🏆 pic.twitter.com/WN8ZBur6Cs