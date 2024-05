भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मानव रहित ड्रोन्स की पूरी लिस्ट, इनके दम पर होती है सीमा की रखवाली

Highlights भारतीय वायुसेना देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती है सुखोई Su-30MKI को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ माना जाता है भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एम क्यू 9 प्रीडेटर ड्रोन की डील भी की है

Indian military aircraft: भारतीय वायुसेना देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती है। चाहे राजस्थान की गर्मी हो या लद्दाख की हाड़ कंपाने वाली सर्दी या फिर अरुणांचल के जंगलों से भरे पहाड़, वायुसेना के एयरबेस देश के हर क्षेत्र में हैं। भारतीय वायुसेना के पास अलग-अलग तरह के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान हैं। इनका इस्तेमाल परिस्थितियों और जरूरत के हिसाब से किया जाता है। एयर फोर्स के पास मौजूदा समय में कौने से विमान हैं, आईये एक नजर डालते हैं।

लड़ाकू विमान

सुखोई Su-30MKI: इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ माना जाता है। फिलहाल लगभग 248 सुखोई 30 एमकेआई विमान सेवा में हैं। यह एक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है जो हवा में भी जंग करने में माहिर है और इससे जमीनी हमले के मिशन को भी अंजाम दिया जा सकता है।

डसॉल्ट राफेल: राफेल हाल ही में वायुसेना में शामिल हुआ है। वर्तमान में 36 विमान परिचालन में हैं। यह अपनी उन्नत एवियोनिक्स और बहुउद्देश्यीय क्षमताओं के लिए जाना जाता है।

एचएएल तेजस: यह एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस के पहले वर्जन के 40 जेट पहले ही एयर फोर्स में शामिल किए जा चुके हैं। अप्रैल में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को पहले से ऑर्डर किए गए 83 के अलावा 97 तेजस मार्क-1ए जेट के उत्पादन के लिए अपनी व्यावसायिक बोली जमा करने के लिए कहा था। इस तरह कुल 180 तेजस मार्क-1ए जेट भारतीय वायु सेना में शामिल होंगे।

मिकोयान मिग-29: मुख्य रूप से हवाई भूमिकाओं के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग 65 विमान सेवा में हैं।

डसॉल्ट मिराज 2000: यह एक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है। लगभग 45 विमान फिलहाल सेवा में हैं।

SEPECAT जगुआर: जमीनी हमले के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्राइक विमान है। लगभग 130 इकाइयाँ सेवा में हैं।

